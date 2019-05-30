Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериалеРИА Новости 07:34

Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул". Об этом сообщил дядя мальчика, глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.
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Сын главы Чечни снялся в турецком сериале, который Рамзан Кадыров ранее критиковал

Эхо Москвы09:32

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Интерфакс06:46

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

РИА Новости07:34

Сын Кадырова пошел в актеры. Он снялся в сериале «Воскресший Эртугрул»

Фонтанка.Ру07:28

В Чечне объяснили, как сын Кадырова получил роль в сериале

URA.Ru08:41

Сын Кадырова снялся в турецком сериале, который тот критиковал

Дождь06:18

Сын Рамзана Кадырова принял участие в съемках популярного сериала «Воскресший Эртугрул»

Чеченская Республика Сегодня02:18
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Культура

В Манеже открывается фестиваль «Интермузей»

Министерство культуры организует уже двадцатый по счету смотр достижений музейного дела в стране – фестиваль «Интермузей», который пройдет в столичном Манеже с 30 мая по 2 июля.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В библиотеку МГУ ударила молния

В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика

На Украине узаконили «поэток» и «членкинь»

На Украине с 3 июня вступят в силу новые нормы правописания, которые узаконивают использование феминитивов.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации

В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

РПЦ отреагировала на мироточение могильного креста Началовой

В РПЦ прокомментировали сообщения СМИ о том, что могильные крест певицы Юлии Началовой якобы замироточил.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Меган Маркл определилась с датой поездки с сыном Арчи в США

Меган Маркл определилась с датой поездки в США.
Обновлено в 10:07
Наука

Раскрыта природа шаровой молнии

Обновлено в 12:29
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Гаджеты

На Indiegogo за $300 предлагают смартфон Kingrow K1 с E Ink экраном

Батарея в смартфоне по современным меркам тоже не демонстрирует рекордный объём — всего 3100 мАч, но за счет E Ink этого достаточно для работы всей системы.
Обновлено в 10:41
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Общество

«Магнит» начал тестировать доставку продуктов на дом

Запуск доставки продуктов из «Магнита» на дом – один из проектов расширения портфеля сервисов для покупателей, сказано в сообщении ритейлера.
Обновлено в 09:04
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

На Прудбое продемонстрировали новейший военный тягач

На полигоне Прудбой в рамках учено-методического сбора с руководящим составом техобеспечения автобронетанковых служб, органов материально-технического обеспечения ВС РФ впервые продемонстрировали новейший военный тягач, сообщил ИА «Новый день» начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочери Сергея Лазарева

Обновлено в 09:28
Кино

Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль»

«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
Обновлено в 05:35
Политика

Саакашвили собрался вести переговоры с Галустяном

Обновлено в 10:42
Музыка

Песня Yesterday названа лучшей в истории

Обновлено в 07:16
Игры

GOG.com раздаёт Obduction

Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.
Обновлено в 12:10
Космос

Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой

Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.
Обновлено вчера в 06:04
Политика

Порошенко хочет сбежать из Украины и укрыться в Великобритании

Экс-президент Петр Порошенко, прикинувшийся больным, хочет сбежать из Украины и укрыться в Великобритании.
Обновлено в 10:02
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Обновлено в 09:14
Общество

Ливень с градом обрушился на Москву

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Политика

Миссия МВФ завершила работу в Киеве

Специалисты Международного валютного фонда завершили работу на Украине, сообщает официальное представительство миссии МВФ в Киеве.
Обновлено в 10:18
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Воскресший Эртугрул
Diriliş Ertuğrul, сериал, 2014–2019
Сериал унесет зрителей в глубину истории, когда начала формироваться Великая Османская империя и расскажет о жизни Эртугрула, отца Османа I. Эртугрул был лидером клана тюрок-огузов из рода Кайы и прибыл в Анатолию из Мерва (Туркменистана) с 400 всадниками, чтобы помочь сельджукам Рума против византийцев. Эртугрул по праву считается отцом Османской империи. Этот воин благодаря своей храбрости, терпению и упорству начал великие завоевания, которые впоследствии сформировали Османскую империю. За время своего правления ему удалось завоевать всю западную часть Малой Азии, а его поколения правили империей на протяжении шести веков. Сериал расскажет о великом переселении, о завоевании новых земель, об исторических походах и, конечно же, о любви.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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