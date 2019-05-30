Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериалеРИА Новости 07:34
Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул". Об этом сообщил дядя мальчика, глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.
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Сын Рамзана Кадырова принял участие в съемках популярного сериала «Воскресший Эртугрул»
Чеченская Республика Сегодня02:18
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