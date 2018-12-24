Политика

Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Газета.Ru
06:47

Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к российским властям с просьбой поддержать его президентские амбиции в Ливии. Один из источников Bloomberg рассказал, что российские власти уже провели переговоры с сыном Каддафи.
Газета.Ru06:47
с чего всё началось
Сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам ищет финансовой и политической поддержки у Москвы, и власти России готовы поддержать его как будущего лидера страны, пишет
 Bloomberg.
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Муаммар Каддафи
Ливийский политик
Ливийский государственный и военный деятель, политик и публицист; де-факто глава Ливии в 1969-2011 годах, Председатель Совета революционного командования, премьер-министр и министр обороны Ливии, Генеральный секретарь Всеобщего Народного Конгресса; полковник, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Ливии. После того, как Каддафи отказался от всех постов, он стал именоваться как Братский лидер и руководитель первосентябрьской Великой революции Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии или Братский вождь и руководитель революции.
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