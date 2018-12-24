с чего всё началось

Сын свергнутого в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи просит политической поддержки у России. Об этом со ссылкой на источник в Москве сообщает Bloomberg.

Армия и оружие Армия и оружие Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Политика Политика Генсек ОБСЕ оценил последствия инцидента в Черном море Генсек ОБСЕ Томас Гремингер в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung предостерег Россию и Украину от дальнейшей эскалации ситуации после ноябрьского инцидента в Черном море, где за нарушение российской границы были задержаны суда из Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России» В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России».

Политика Политика Граждане РФ назвали главные события 2018 года В тройку главных событий вошли: открытие Крымского моста (47%), пенсионная реформа (46%) и выборы президента РФ (37%).

Политика Политика Россия предложила Индонезии помощь после цунами По словам президента Индонезии Джоко Видодо, власти не имели возможности предупредить население об угрозе цунами, поскольку оно носило неопределенный характер.

Политика Политика Матвиенко уточнила срок обращения Путина к Федеральному собранию Президент России Владимир Путин выступит с традиционным обращением к Федеральному собранию в первом квартале 2019 года, сообщила журналистам глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика Политика На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом "Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет", - пообещал Порошенко.

Политика Политика Times берет пример с украинского «Миротворца» Издание Times пошло по стопам украинского сайта "Миротворец" и опубликовало список журналистов эдинбургского бюро Sputnik UK, обвиняемых в "информационной войне" против Британии.

Политика Политика Тимошенко назвала местные выборы на Украине армагеддоном Глава партии "Батькивщина" экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о массовых нарушениях на состоявшихся в воскресенье выборах глав территориальных общин.

Политика Политика Москва не станет инструментом для обслуживания интересов США — Лавров Соединенным Штатам не удастся сделать из России инструмент обслуживания собственных интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Политика Политика Лукашенко отметил важность всесторонних отношений Москвы и Минска

Политика Политика Матвиенко предсказала гражданскую войну на Украине Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что создание на Украине автокефальной церкви может привести к гражданской войне.

Политика Политика Пашинян планирует встретиться с Путиным в Москве 27 декабря Ранее российский лидер анонсировал встречу с Пашиняном на своей большой пресс-конференции.