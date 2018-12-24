Политика
Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Сын Каддафи попросил помощи у ПутинаLenta.ru03:46
Сын свергнутого в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи просит политической поддержки у России. Об этом со ссылкой на источник в Москве сообщает Bloomberg.
Lenta.ru03:46
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с чего всё началось
Сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам ищет финансовой и политической поддержки у Москвы, и власти России готовы поддержать его как будущего лидера страны, пишет Bloomberg.Дождьвчера в 15:15
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Bloomberg узнал о письме сына Каддафи Путину с просьбой о политической поддержке
Ведомостивчера в 23:20
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
Армия и оружие
В США подписан указ о выводе войск из Сирии
«Распоряжение о выводе войск из Сирии подписано», — подчеркнул представитель американских военных, не раскрывая деталей приказа.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Матвиенко уточнила срок обращения Путина к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступит с традиционным обращением к Федеральному собранию в первом квартале 2019 года, сообщила журналистам глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Москву
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» сообщил, что готов совершить визит в Москву, как только задержанные при пересечении российской границы украинские моряки будут освобождены.
Обновлено в 02:01
Политика
На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом
Украинские военнослужащие разгромили базу отдыха, располагающуюся на границе с Крымом.
Обновлено в 03:43
Политика
Москва не станет инструментом для обслуживания интересов США — Лавров
Соединенным Штатам не удастся сделать из России инструмент обслуживания собственных интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 03:14
Политика
Россия предложила Индонезии помощь после цунами
По словам президента Индонезии Джоко Видодо, власти не имели возможности предупредить население об угрозе цунами, поскольку оно носило неопределенный характер.
Обновлено в 01:49
Политика
Кремль рекомендовал губернаторам назначить ответственных за соцсети
По словам собеседника РБК, близкого к администрации президента, Кремль с сентября начал рекомендовать регионам вводить ответственных за соцсети.
Обновлено в 03:19
Политика
Граждане РФ назвали главные события 2018 года
Обновлено в 02:46
Политика
Лавров прокомментировал предстоящие президентские выборы на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предстоящие президентские выборы на Украине, выразил надежду, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди.
Обновлено в 03:10
Политика
«В здравом уме»: пока никто Россию от интернета не отключит
Позже глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что перспективы отключения России от интернета в настоящее время нет.
Обновлено в 03:51
Политика
Россия начинает сотрудничество с Вьетнамом в сфере цифровой экономики
Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Госдумой РФ и Нацсобранием Вьетнама займется совместной работой над законодательством по формированию цифровой экономики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с председателем парламента Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Матвиенко пообещала зеркальный ответ на действия Ofcom против RT
Россия должна принять зеркальные меры в ответ на решения британского медиарегулятора Ofcom в отношении телеканала RT в Великобритании, заявила в ходе пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 04:50
Политика
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Обновлено в 04:57