Политика

Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Lenta.ru
03:46

Сын свергнутого в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи просит политической поддержки у России. Об этом со ссылкой на источник в Москве сообщает Bloomberg.
Lenta.ru03:46
с чего всё началось
Сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам ищет финансовой и политической поддержки у Москвы, и власти России готовы поддержать его как будущего лидера страны, пишет
 Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
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Муаммар Каддафи
Ливийский политик
Ливийский государственный и военный деятель, политик и публицист; де-факто глава Ливии в 1969-2011 годах, Председатель Совета революционного командования, премьер-министр и министр обороны Ливии, Генеральный секретарь Всеобщего Народного Конгресса; полковник, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Ливии. После того, как Каддафи отказался от всех постов, он стал именоваться как Братский лидер и руководитель первосентябрьской Великой революции Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии или Братский вождь и руководитель революции.
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