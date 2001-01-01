Футбол
Сын Хенрика Ларссона может продолжить карьеру в РоссииСпорт день за днем вчера в 14:25
Нападающий «Норрчёпинга», Йордан Ларссон, сын экс-форварда лондонского «Арсенала» Хенрика Ларссона, близок к переходу в один из клубов РПЛ, сообщает Expressen. 22-летний нападающий не сыграет в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Лиепаи».
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Политика
Соратница Порошенко предложила проверить качество бронежилетов на ней
Виктория Сюмар, прошедшая в Верховную Раду от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», в ответ на обвинения ветерана полка «Азов» Никиты Макеева, который ранее напал на политика, предложила проверить качество украинских бронежилетов на ней.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Водолазы ведут поиски тела утонувшей женщины
Обновлено в 01:21
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Палестина приостановила все соглашения с Израилем
Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил о приостановке действия всех договоренностей с Израилем.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Прокуратура Австрии объявила россиянина Зайцева в международный розыск
Ранее в четверг стало известно, что МВД Австрии объявило Зайцева в розыск по подозрению в том, что он проводил секретные действия в пользу российской военной разведки «в ущерб интересам Австрийской Республики».
Обновлено вчера в 14:08
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Итальянский авианосец «Кавур» модернизируют под истребители F-35B
Командование ВМС Италии отправило на модернизацию авианосец "Кавур" (Cavour), после которой корабль сможет принимать истребители пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.
Обновлено в 02:49
Политика
Задержан министр финансов Астраханской области
Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 02:58
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Россия потребовала извинений от Украины за инцидент с танкером
Освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера не исчерпает инцидент.
Обновлено в 03:11
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено вчера в 09:16
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Экономика
Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России
Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
Обновлено вчера в 23:35
Космос
На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры
На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
Обновлено в 02:52
Футбол
Иньеста: «Де Йонг может стать звездой „Барселоны“»
Экс-футболист "Барселоны" Андрес Иньеста отметил высокий потенциал новичка "сине-гранатовых" Френки де Йонга.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на допрос в СК утром в пятницу
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь получила повестку с приглашением на допрос в Следственный комитет (СК) РФ после задержания полицейскими у здания Мосгоризбиркома.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
Обновлено в 03:20
Общество
Мусорный полигон в Коломне закроют до конца 2019 года
Обновлено в 01:42
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет
Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Политика
Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов
Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.
Обновлено в 01:34
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:35
Общество
Оплату подарочного набора для новорожденных могут возложить на регионы
Оплата подарочного набора для новорожденных может быть возложена на регионы.
Обновлено вчера в 18:10