Футбол

Сын Хенрика Ларссона может продолжить карьеру в РоссииСпорт день за днем вчера в 14:25

Нападающий «Норрчёпинга», Йордан Ларссон, сын экс-форварда лондонского «Арсенала» Хенрика Ларссона, близок к переходу в один из клубов РПЛ, сообщает Expressen. 22-летний нападающий не сыграет в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Лиепаи».
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