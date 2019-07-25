Нападающий «Норрчёпинга», Йордан Ларссон, сын экс-форварда лондонского «Арсенала» Хенрика Ларссона, близок к переходу в один из клубов РПЛ, сообщает Expressen. 22-летний нападающий не сыграет в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Лиепаи».

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Сын Хенрика Ларссона может продолжить карьеру в России

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