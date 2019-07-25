Футбол
Сын Хенрика Ларссона может продолжить карьеру в РоссииСпорт день за днем вчера в 14:25
Нападающий «Норрчёпинга», Йордан Ларссон, сын экс-форварда лондонского «Арсенала» Хенрика Ларссона, близок к переходу в один из клубов РПЛ, сообщает Expressen. 22-летний нападающий не сыграет в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Лиепаи».
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«Спартак» покупает сына Ларссона, хотел Хаджи-младшего. Когда ждать сыновей Роналдиньо, Тихонова и Ривалдо?
Спорт день за днемвчера в 23:49
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.
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На набережной Енисея стартовал фестиваль «Красноярск поет Высоцкого»
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Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
Обновлено 24 июля в 22:25
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Помпео: США по-прежнему планируют выйти из ДРСМД 2 августа
США по-прежнему планируют выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено вчера в 04:30
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Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
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Космос
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Обновлено вчера в 12:33
Футбол
Тибо Куртуа не сомневается, кто в «Реале» первый номер
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Россиянам разъяснили права на компенсацию за задержки рейсов в Европу
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Умер народный артист Анатолий Торопов
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Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
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Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
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Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено 24 июля в 05:48