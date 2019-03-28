Футбол

Сын Киркорова стал игроком академии «Барселоны»Евро-футбол.ру 11:22

Сын Филиппа Киркорова поступил в академию "Барселоны". Об этом российский певец сообщил в своем "инстаграме".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сын Киркорова попал в футбольную академию «Барселоны»

RT на русском11:50

Сын Филиппа Киркорова начал карьеру футболиста

Летидор11:45

6-летний сын Филиппа Киркорова поступил в футбольную академию «Барселоны»

Вокруг ТВ09:18

Сын Киркорова стал игроком академии «Барселоны»

Евро-футбол.ру11:22

Сын Филиппа Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Sport24.ru11:09

Barca Academy продолжает отбор юных футболистов для бесплатного обучения

Чемпионат11:59

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Спорт-Экспресс11:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:05, Ашберн
Политика

МИД прокомментировал нахождение российских специалистов в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Венесуэлы.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Собчак заступилась за педиатра в нижнем белье

Обновлено в 10:48
Технологии

«Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати

В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
Обновлено в 05:25
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с россиянином Денисом Лебедевым за защиту титула чемпиона мира по версии WBA.
Обновлено в 10:25
Энергетика

Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.
Обновлено в 08:56
Музыка

Американка Стингрей презентовала книгу о русском роке

Американка была замужем за гитаристом "Кино" Юрием Каспаряном, а потом — за барабанщиком группы "Центр" Александром Васильевым, от которого имеет дочь Мэдисон.
Обновлено в 07:14
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Причастный к терактам в Москве боевик признал вину

Обновлено в 11:52
Политика

Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля

Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили появляться на свадьбе сына

Как и Коннор, девушка увлекается сайентологией – что горячо одобряет Круз. А вот Кидман от этого увлечения не в восторге.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Тлеющее кресло напугало пассажирку российского самолета

В самолете российской авиакомпании Red Wings начало тлеть кресло после вылета из аэропорта Екатеринбурга.
Обновлено в 10:34
Политика

Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко

Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.
Обновлено в 09:59
Здоровье

Диетолог назвала способ побороть сахарную зависимость

По словам специалиста, сахар является природным антидепрессантом и позволяет расслабиться, поскольку радует опиоидные рецепторы структуры головного мозга и позволяет получить удовольствие.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Силовики пришли с обысками в Пенсионный фонд Дагестана

Силовики пришли с обысками в отделение Пенсионного фонда России по Дагестану, сообщил агентству "Интерфакс" в четверг информированный источник.
Обновлено в 09:07
Происшествия

СКР просит поместить экс-полпреда Ишаева под домашний арест

Следствие просит суд о мере пресечения в виде домашнего ареста для бывшего губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в Дальневосточном округе Виктора Ишаева, говорится в сообщении пресс-службы Басманного суда Москвы.
Обновлено в 10:06
Культура

Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Экономика

Расходы россиян на каршеринг превысили миллиард рублей

Совокупный объем расходов на каршеринг в России в январе 2019 года превысил миллиард рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Сбербанка.
Обновлено в 08:15
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Футбол

«Бавария» объявила о рекордном трансфере Эрнандеса

Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие

Украина заявила о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 10:48
Хоккей

Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ

Обновлено вчера в 17:20
Общество

В России стало больше коррупции

В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Расчёты ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму

Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму.
Обновлено в 11:43
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Политика

МИД оценил идею въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам

Реализация идеи о въезде россиян в Турцию по внутренним паспортам, о чем говорил глава внешнеполитического ведомства этой страны Мевлют Чавушоглу, весьма затруднительна, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 07:57
Экономика

Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Политика

ЕП призвал ввести новые санкции против Венесуэлы

Европейский парламент ободрил резолюцию о принятии дополнительных санкций в отношении официальных лиц Венесуэлы и их активов за рубежом.
Обновлено в 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Филипп Киркоров
Исполнитель
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное