Футбол
Сын Киркорова стал игроком академии «Барселоны»Евро-футбол.ру 11:22
Сын Филиппа Киркорова поступил в академию "Барселоны". Об этом российский певец сообщил в своем "инстаграме".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:05, Ашберн
Политика
МИД прокомментировал нахождение российских специалистов в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Венесуэлы.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Собчак заступилась за педиатра в нижнем белье
Обновлено в 10:48
Технологии
«Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати
В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
Обновлено в 05:25
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с россиянином Денисом Лебедевым за защиту титула чемпиона мира по версии WBA.
Обновлено в 10:25
Энергетика
Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.
Обновлено в 08:56
Музыка
Американка Стингрей презентовала книгу о русском роке
Американка была замужем за гитаристом "Кино" Юрием Каспаряном, а потом — за барабанщиком группы "Центр" Александром Васильевым, от которого имеет дочь Мэдисон.
Обновлено в 07:14
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Причастный к терактам в Москве боевик признал вину
Обновлено в 11:52
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили появляться на свадьбе сына
Как и Коннор, девушка увлекается сайентологией – что горячо одобряет Круз. А вот Кидман от этого увлечения не в восторге.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Тлеющее кресло напугало пассажирку российского самолета
В самолете российской авиакомпании Red Wings начало тлеть кресло после вылета из аэропорта Екатеринбурга.
Обновлено в 10:34
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко
Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Диетолог назвала способ побороть сахарную зависимость
По словам специалиста, сахар является природным антидепрессантом и позволяет расслабиться, поскольку радует опиоидные рецепторы структуры головного мозга и позволяет получить удовольствие.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Силовики пришли с обысками в Пенсионный фонд Дагестана
Силовики пришли с обысками в отделение Пенсионного фонда России по Дагестану, сообщил агентству "Интерфакс" в четверг информированный источник.
Обновлено в 09:07
Происшествия
СКР просит поместить экс-полпреда Ишаева под домашний арест
Следствие просит суд о мере пресечения в виде домашнего ареста для бывшего губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в Дальневосточном округе Виктора Ишаева, говорится в сообщении пресс-службы Басманного суда Москвы.
Обновлено в 10:06
Культура
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Экономика
Расходы россиян на каршеринг превысили миллиард рублей
Совокупный объем расходов на каршеринг в России в январе 2019 года превысил миллиард рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Сбербанка.
Обновлено в 08:15
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Футбол
«Бавария» объявила о рекордном трансфере Эрнандеса
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
Украина заявила о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 10:48
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 17:20
Общество
В России стало больше коррупции
В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Расчёты ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму
Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Черноморского флота провели учения в Крыму.
Обновлено в 11:43
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
МИД оценил идею въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам
Реализация идеи о въезде россиян в Турцию по внутренним паспортам, о чем говорил глава внешнеполитического ведомства этой страны Мевлют Чавушоглу, весьма затруднительна, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 07:57
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Политика
ЕП призвал ввести новые санкции против Венесуэлы
Европейский парламент ободрил резолюцию о принятии дополнительных санкций в отношении официальных лиц Венесуэлы и их активов за рубежом.
Обновлено в 08:05