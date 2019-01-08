Футбол

Сын Джорджа Веа перешел из «ПСЖ» в «Селтик» на правах аренды
Бомбардир.ру
вчера в 15:21

«Селтик» и «ПСЖ» объявили об аренде нападающего Тимоти Веа. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.
Бомбардир.рувчера в 15:21

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Тимоти Веа перешел из «ПСЖ» в «Селтик» на правах аренды

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«Селтик» объявил об аренде Веа

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Сын Веа на правах аренды перешел из «ПСЖ» в «Селтик»

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Сын Веа перешёл из «ПСЖ» в «Селтик» на правах аренды

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ПСЖ отдал сына Веа в аренду

LiveSport.ruвчера в 16:34

Сын Веа продлил контракт с «ПСЖ» до 2021 года и уйдет в аренду в «Селтик»

Sports.ru06 января в 09:10
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