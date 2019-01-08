Футбол
Сын Джорджа Веа перешел из «ПСЖ» в «Селтик» на правах аренды
Сын Джорджа Веа перешел из «ПСЖ» в «Селтик» на правах арендыБомбардир.ру15:21
«Селтик» и «ПСЖ» объявили об аренде нападающего Тимоти Веа. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона.
Бомбардир.ру15:21
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Общество
В Россию придут аномальные морозы
Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
Обновлено в 17:07
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Технологии
Mastercard убрала название из логотипа
Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным
Обновлено в 15:01
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Политика
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Политика
Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай
Обновлено в 10:21
Автоспорт
Эдуард Николаев на «КАМАЗе» выиграл первый этап «Дакара-2019»
Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».
Обновлено в 17:10
Политика
Telegraph рассказала о жизни Скрипалей после покушения
Сообщается, что Скрипали проживают на юге Англии и находятся под присмотром узкого круга медицинского персонала, а летом 2018 года Юлию Скрипаль навещали друзья, среди которых были и британцы, и россияне.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах
Обновлено в 13:55
Политика
Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги
Обновлено в 14:49
Кино
Умер актер из «Звездного пути» Уильям Шеппард
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Девушка-боец UFC избила пытавшегося ограбить ее преступника
Глава UFC Дана Уайт опубликовал в своем Twitter коллаж из двух фотографий.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии
Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране.
Обновлено в 15:50
Политика
В Мексике разрастается бензиновый кризис
Бензиновый кризис разрастается с начала года в Мексике – одном из крупных мировых производителей нефти.
Обновлено в 17:31
Происшествия
В автосервисе в Новой Москве произошел пожар
Возгорание произошло в одноэтажном здании в поселке Рязановское в Новой Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 16:13
Политика
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
Обновлено в 13:57
Авто
«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
Обновлено в 14:15
Футбол
«Ливерпуль» выбыл из розыгрыша Кубка Англии
Футболисты "Вулверхэмптона" обыграли "Ливерпуль" в третьем раунде Кубка Англии и вышли в 1/16 финала.
Обновлено в 17:01
Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В МИД Украины назвали причины крушения сухогруза у берегов Турции
Крушение сухогруза «Волго-Балт-214» у берегов Турции, в результате которого погибли шесть человек, произошло из-за удара волны.
Обновлено в 12:09
Общество
Британский миллионер узнал, что больше 20 лет воспитывал чужих детей
Британский миллионер, владелец компании MoneySupermarket Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей.
Обновлено в 09:34
Спорт
Тутберидзе опубликовала фото с Медведевой
Обновлено в 11:38
Политика
Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости
В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.
Обновлено в 05:00
Политика
Трамп обратится к нации по поводу стены от нелегалов
Разобраться с нелегалами президент США обещал перед выборами. По его мнению, на границе с Мексикой нужно построить стену.
Обновлено в 14:32
Политика
Очередные слушания в США по делу «Конкорд менеджмент» пройдут 7 января
Суд округа Колумбия в США проведет очередные слушания по делу "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина 7 января, следует из базы судебных документов.
Обновлено 04 января в 21:12
Армия и оружие
Сирия: боевики взяли под контроль трассу, ведущую в Алеппо
«Нусра» установила в воскресенье полный контроль над основным форпостом оппозиции в западной части провинции Алеппо – городом Атариб, расположенном на трассе, ведущей к КПП «Баб эль-Хава», ― сообщает проправительственная газета Al-Watan со ссылкой на источники, близкие к вооруженной группировке оппозиции «Джебхат аль Ватания лил Тахрир».
Обновлено в 17:03
Политика
В Габоне военные объявили о захвате власти
Обновлено в 02:18
Авто
Компания Tesla начала строить в Шанхае завод
На днях стало известно, что компания Tesla начнет строительство завода в Шанхае.
Обновлено в 02:13