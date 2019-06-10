Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отцаРИА Новости 00:33
У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде". Сейчас продюсер находится в реанимации института имени Склифосовского. Он попал туда после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот" вместо сока, перепутав емкости.
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с чего всё началось
Шестой день 72-летний Бари Алибасов находится в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского, куда его госпитализировали с ожогами пищеварительной системы после случайно выпитой жидкости для очистки труб.Комсомольская правдавчера в 08:30
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«Ожог зарастает неправильно»: Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца
Комсомольская правдавчера в 08:30
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:26, Ашберн
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Происшествия
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Отсутствие оснований для досрочного получения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении.
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