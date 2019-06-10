Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отцаРИА Новости 00:33

У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде". Сейчас продюсер находится в реанимации института имени Склифосовского. Он попал туда после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот" вместо сока, перепутав емкости.
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с чего всё началось

«Ожог зарастает неправильно»: Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца

Шестой день 72-летний Бари Алибасов находится в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского, куда его госпитализировали с ожогами пищеварительной системы после случайно выпитой жидкости для очистки труб.
Комсомольская правдавчера в 08:30

Подробнее о событии

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

РИА Новости00:33

У Бари Алибасова начались осложнения

StarHit.ru03:00

«Ожог зарастает неправильно»: Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца

Комсомольская правдавчера в 08:30

Сын высказался об осложнениях у Алибасова

Дни.ру01:22

Сын Бари Алибасова: «Один из ожогов у отца зарастает неправильно»

REGNUM00:19

Сын Алибасова рассказал об осложнениях у отца после ожогов

Мойка78вчера в 22:41

«Ожог зарастает неправильно»: у Бари Алибасова появились осложнения

Телепрограммавчера в 22:30
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:52, Ашберн

Бари Алибасову грозит закупорка кишечника

Вести.UZвчера в 23:36
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:52, Ашберн
Игры

Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Армия Молдавии не станет вмешиваться в политический кризис в стране

«Национальная армия Молдавии продолжит работу в обычном режиме, не будет вмешиваться в кризис и останется в стороне от политических игр», — указывается в сообщении.
Обновлено в 04:20
Политика

Власти Солсбери намерены выкупить дом Скрипаля

Городской совет британского Солсбери планирует выкупить дом, в котором проживал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.
Обновлено вчера в 16:24
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

На «Кинотавр» Валерия Гай Германика приехала представить новый фильм «Мысленный волк».
Обновлено вчера в 12:40
Общество

В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса

Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Наука

Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами

Ученые из университета Линчепинга в Швеции провели исследование, в результате которого выяснили, что собаки «заражаются» стрессом от своих хозяев.
Обновлено 07 июня в 03:08
Общество

Ветераны конфликта на Даманском потребовали выплаты ко Дню Победы

Участники советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский потребовали от властей выплат ко Дню Победы и компенсаций морального ущерба.
Обновлено в 04:38
Общество

В Москве 12 июня пройдет марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Игры

Джордж Мартин приступил к разработке новой игры Elden Ring

FromSoftware в сотрудничестве с автором цикла романов "Песнь Льда и Пламени" Джорджем Мартином приступил к разработке новой игры Elden Ring.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра

На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»

В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Политика

Начальника новосибирской полиции уволил Владимир Путин

Обновлено в 02:28
Экономика

Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы

Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:16
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Политика

Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США

Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 04:16
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Авто

Представлен комфортный автодом на базе Mercedes Sprinter

Trakka, австралийский производитель автодомов и внедорожников повышенной проходимости, представил собственную версию автофургона Sprinter третьего поколения.
Обновлено вчера в 04:30
Здоровье

Легендарный академик Евгений Чазов отмечает 90-летие

Обновлено в 00:19
Теннис

Надаль пропустит все старты до Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, одержавший победу на Открытом чемпионате Франции, сообщил, что не собирается в ближайшее время принимать участие в соревнованиях.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими

Сегодня утром, 10 июня, в районе Ялты случилась дорожная авария, унесшая жизни водителя и пассажира мотоцикла, а также пешехода.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Богомолова заставили публично извиняться за громкий скандал на «Кинотавре»

Режиссер Константин Богомолов извинился перед Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным за фильм, снятый в честь юбилея журнала Tatler.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Аскольд Запашный с женой и детьми попал в ДТП

ДТП произошло ночью 10 июня на Ленинском проспекте. Артист забирал с вокзала семью — жену и детей.
Обновлено в 03:55
Авто

АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA

Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
Обновлено в 00:40
Общество

«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов

Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого.
Обновлено вчера в 07:02
Транспорт

Назначен новый гендиректор муниципальной автобусной компании в Ростове

Обновлено в 02:39
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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