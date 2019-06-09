Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отцаРИА Новости 00:33

Шестой день 72-летний Бари Алибасов находится в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского, куда его госпитализировали с ожогами пищеварительной системы после случайно выпитой жидкости для очистки труб.

с чего всё началось

У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде". Сейчас продюсер находится в реанимации института имени Склифосовского. Он попал туда после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот" вместо сока, перепутав емкости.

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

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