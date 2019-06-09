Общество

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отцаРИА Новости 00:33

У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде". Сейчас продюсер находится в реанимации института имени Склифосовского. Он попал туда после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот" вместо сока, перепутав емкости.
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«Ожог зарастает неправильно»: Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца

Шестой день 72-летний Бари Алибасов находится в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского, куда его госпитализировали с ожогами пищеварительной системы после случайно выпитой жидкости для очистки труб.
Комсомольская правдавчера в 08:30

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Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

РИА Новости00:33

Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца

Газета.Ru00:41

Сын Бари Алибасова: Ситуация тяжелая

Российская газетавчера в 10:27

Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях со здоровьем, возникших у отца

Вести.Ruвчера в 21:10

Сын Алибасова назвал ситуацию со здоровьем отца стабильно тяжелой

ФАНвчера в 20:53

Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца

URA.Ruвчера в 22:42

«Ожог зарастает неправильно»: Бари Алибасов-младший рассказал об осложнениях у отца

Комсомольская правдавчера в 08:30
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:53, Ашберн

Бари Алибасову грозит закупорка кишечника

Вести.UZвчера в 23:36
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:53, Ашберн
Единоборства

Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

Обновлено вчера в 10:57
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В Якутии дачник расстрелял семью из трех человек

В Нерюнгринском районе Якутии в минувшее воскресенье 60-летний местный житель расстрелял из дробовика соседей по даче.
Обновлено вчера в 22:43
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»

Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Общество

Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста

Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 16:34
Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

«Коммерсант» узнал об утечке данных 900 000 клиентов российских банков

Альфа-банк и ХКФ-банк сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных.
Обновлено в 01:29
Игры

E3 2019: DOOM Eternal выйдет 22 ноября 2019 года

В рамках брифинга Bethesda на Е3 2019 авторы DOOM Eternal из студии id Software объявили, что игра выйдет уже 22 ноября 2019 года на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 13:24
Финансы

Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны

Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.
Обновлено 08 июня в 23:00
Транспорт

Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

В апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов. Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено в 00:59
Экономика

Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

ВЦИОМ выяснил число довольных своей жизнью россиян

Еще 28% сообщили, что уровень жизни их устраивает, но только отчасти.
Обновлено в 01:07
Политика

Порошенко захотел стать премьер-министром Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:36
Общество

Советы по выбору мороженого дал Роспотребнадзор

Обновлено в 00:09
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в дебютном бою

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде дебютного поединка на DAZN.
Обновлено вчера в 01:38
Экономика

Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики

Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:11
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Общество

Дома и участок: Раскрыты доходы Кадырова

Обновлено вчера в 05:03
Армия и оружие

Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев

Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено 08 июня в 16:07
Происшествия

СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки

Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено вчера в 11:51
ЖКХ

Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей воды

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.
Обновлено вчера в 16:14
Общество

Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат

Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Автоспорт

Глава «Торо Россо»: «Квят провел фантастическую гонку»

Обновлено вчера в 23:22
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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