Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсераРБК 15:12
Информацию о госпитализации Бари Алибасова-старшего опубликовал Telegram-канал Baza. По его данным, продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот». Как отметил канал, Алибасов перепутал жидкость в стакане, которая была оставлена в его квартире в Мерзляковском переулке.
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с чего всё началось
Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот".Комсомольская правда14:46
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«Ожог пищевода и желудка, состояние тяжелое»: неизвестно, сколько Бари Алибасов пробудет в больнице
Комсомольская правда18:20
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Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
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Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
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Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
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«Удинезе» согласовал контракт с Бекао
«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».
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Происшествия
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У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Происшествия
На съемках бондианы произошел взрыв
Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Политика
Совет Европы ослабнет после возвращения РФ в ПАСЕ, заявил Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы ослабнет в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:06
Происшествия
На Университетской снова горит дом Черкасского
Обновлено в 14:43
Игры
Представлен трейлер игры по фильму «Джуманджи: Зов джунглей»
Обновлено в 11:45
Игры
E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций
Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Происшествия
Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности SSJ100
Филев обратился к замглавы Минтранса Александру Юрчику с вопросом о расследовании аварии SSJ 100 авиакомпании «Якутия» в октябре 2018 года.
Обновлено в 09:26
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
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Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
Обновлено в 17:00
Кино
Мединский прокомментировал вырезанные из «Рокетмена» сцены
Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал решение прокатчика вырезать ряд сцен из российской версии фильма "Рокетмен".
Обновлено в 15:16
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Ляшко требует пожизненное заключение для застреливших ребенка полицейских
Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сотрудники полиции, застрелившие в ходе пьяной игры пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством.
Обновлено в 18:03
Здоровье
ВИЧ-положительных детей отказались пускать в лагерь в Нижегородской области
Руководство местной турбазы отказалось размещать у себя большую группу подростков с ВИЧ-положительным статусом.
Обновлено в 00:15
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Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто
Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
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Названы самые неудобные костюмы в супергеройских фильмах
Самым неудобным костюмом за всю историю супергеройского кино признана экипировка Железного человека (Роберт Дауни-младший).
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуроры «фактически» «пресекали нарушения прав граждан при начислении и взимании платы» за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает ТАСС.
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Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Происшествия
В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы
Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 10:48
Кино
Вуди Аллен выбрал актеров для нового фильма
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Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Политика
США запретили заходы круизных лайнеров на Кубу
Госдепартамент США сообщил о введенном запрете круизным судам совершать заходы на Кубу.
Обновлено в 13:16
Музыка
Светлана Лобода презентовала клип на песню «Пуля-Дура»
Светлана Лобода сообщила о премьере и опубликовала отрывок нового клипа в своем Instagram-аккаунте.
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