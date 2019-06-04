Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсераРБК 15:12

Информацию о госпитализации Бари Алибасова-старшего опубликовал Telegram-канал Baza. По его данным, продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот». Как отметил канал, Алибасов перепутал жидкость в стакане, которая была оставлена в его квартире в Мерзляковском переулке.
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Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб: музыканта откачивают токсикологи

Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот".
Комсомольская правда14:46

Подробнее о событии

Бари Алибасов отравился химикатами

ТАСС15:02

Бари Алибасова госпитализировали в Москве из-за отравления химикатами

РИА Новости15:20

Сын продюсера Б.Алибасова подтвердил информацию о его госпитализации

Агентство Москва15:20

«Умереть от этого можно»: Эксперт оценил ущерб здоровью Бари Алибасова

Пятый канал18:31

Бари Алибасова госпитализировали

Lenta.ru14:58

Бари Алибасов отравился чистящим средством для труб

РЕН ТВ14:57

«Ожог пищевода и желудка, состояние тяжелое»: неизвестно, сколько Бари Алибасов пробудет в больнице

Комсомольская правда18:20
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено в 17:48
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Футбол

«Удинезе» согласовал контракт с Бекао

«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».
Обновлено в 18:23
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Происшествия

В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Происшествия

На съемках бондианы произошел взрыв

Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Политика

Совет Европы ослабнет после возвращения РФ в ПАСЕ, заявил Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы ослабнет в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:06
Происшествия

На Университетской снова горит дом Черкасского

Обновлено в 14:43
Игры

Представлен трейлер игры по фильму «Джуманджи: Зов джунглей»

Обновлено в 11:45
Игры

E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций

Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
Обновлено в 14:00
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Происшествия

Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности SSJ100

Филев обратился к замглавы Минтранса Александру Юрчику с вопросом о расследовании аварии SSJ 100 авиакомпании «Якутия» в октябре 2018 года.
Обновлено в 09:26
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
Обновлено в 17:00
Кино

Мединский прокомментировал вырезанные из «Рокетмена» сцены

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал решение прокатчика вырезать ряд сцен из российской версии фильма "Рокетмен".
Обновлено в 15:16
Происшествия

Ляшко требует пожизненное заключение для застреливших ребенка полицейских

Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что сотрудники полиции, застрелившие в ходе пьяной игры пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, должны понести максимальное наказание, предусмотренное законодательством.
Обновлено в 18:03
Здоровье

ВИЧ-положительных детей отказались пускать в лагерь в Нижегородской области

Руководство местной турбазы отказалось размещать у себя большую группу подростков с ВИЧ-положительным статусом.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
Обновлено в 12:22
Кино

Названы самые неудобные костюмы в супергеройских фильмах

Самым неудобным костюмом за всю историю супергеройского кино признана экипировка Железного человека (Роберт Дауни-младший).
Обновлено вчера в 23:38
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Общество

Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора

В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуроры «фактически» «пресекали нарушения прав граждан при начислении и взимании платы» за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу

Обновлено в 09:32
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы

Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 10:48
Кино

Вуди Аллен выбрал актеров для нового фильма

Обновлено в 17:47
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Политика

Несколько десятков тысяч человек вышли на акцию протеста в Праге

Обновлено в 18:00
Политика

США запретили заходы круизных лайнеров на Кубу

Госдепартамент США сообщил о введенном запрете круизным судам совершать заходы на Кубу.
Обновлено в 13:16
Музыка

Светлана Лобода презентовала клип на песню «Пуля-Дура»

Светлана Лобода сообщила о премьере и опубликовала отрывок нового клипа в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 10:56
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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