Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсераРБК 15:12

Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот".

с чего всё началось

Информацию о госпитализации Бари Алибасова-старшего опубликовал Telegram-канал Baza. По его данным, продюсер выпил жидкость для промывки труб «Крот». Как отметил канал, Алибасов перепутал жидкость в стакане, которая была оставлена в его квартире в Мерзляковском переулке.

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