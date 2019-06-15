Общество

Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отцаЭкономика сегодня 04:46

Бари Алибасов – младший рассказал о результатах обследования его отца. По словам сына продюсера, результат оказался положительным. Бари Алибасова планируют увезти на реабилитацию в Казахстан.
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

РИА Новости04:36
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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