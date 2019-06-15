Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отцаЭкономика сегодня 04:46

Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.

с чего всё началось

Бари Алибасов – младший рассказал о результатах обследования его отца. По словам сына продюсера, результат оказался положительным. Бари Алибасова планируют увезти на реабилитацию в Казахстан.

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