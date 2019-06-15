Общество
Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отцаЭкономика сегодня 04:46
Бари Алибасов – младший рассказал о результатах обследования его отца. По словам сына продюсера, результат оказался положительным. Бари Алибасова планируют увезти на реабилитацию в Казахстан.
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с чего всё началось
Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.РИА Новости04:36
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова
Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.
Обновлено в 12:41
Общество
Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На».
Обновлено в 10:07
Футбол
Лунина признали лучшим вратарем молодежного чемпионата мира
Обновлено в 15:19
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Здоровье
В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Здоровье
Собянин: московская поликлиника №133 получила международное признание
Детская поликлиника №133 в Москве получила международный статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В центре Москвы сотрудница парикмахерской получила стулом по голове
В Москве на Проспекте мира сотруднице парикмахерской прилетел на голову стул. Об этом 15 июня сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 15:34
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол
Данченко перешел в казанский «Рубин»
Обновлено в 10:45
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02
Общество
Беглов предложил открыть музеи в зданиях времен войны
Обновлено в 02:41
Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram
35-летняя певица в конце марта 2019 года впервые стала мамой, но уже привела себя в хорошую физическую форму.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Алибасов не помнит, какой сейчас год
Обновлено в 11:59
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Футбол
Тренер «Атлетико» Симеоне женился
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала подросшую дочь
Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Футбол
Коутиньо поблагодарил фанатов «Барселоны» за поддержку
Хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо поблагодарил фанатов сине-гранатовых за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено в 04:31