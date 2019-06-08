Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки трубРИА Новости 09:58
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб. Сын продюсера напомнил, что инцидент произошел на звукозаписывающей студии. По его словам, Алибасов привык к определенному расположению вещей в собственном доме.
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с чего всё началось
Все подробности отравления Бари Алибасова. Что произошло с продюсером легендарной группы «На-На»? Информация от самых близких: жены Лидии Федосеевой-Шукшиной и единственного сына Алибасова.НТВ08:30
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В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
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Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
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Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
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Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
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Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
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Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
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Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
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Президент Албании Илир Мета отменил назначенные на конец июня муниципальные выборы
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