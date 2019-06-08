Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки трубРИА Новости 09:58
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб. Сын продюсера напомнил, что инцидент произошел на звукозаписывающей студии. По его словам, Алибасов привык к определенному расположению вещей в собственном доме.
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с чего всё началось
Все подробности отравления Бари Алибасова. Что произошло с продюсером легендарной группы «На-На»? Информация от самых близких: жены Лидии Федосеевой-Шукшиной и единственного сына Алибасова.НТВ08:30
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Происшествия
Дело Голунова передано в столичный главк МВД
Руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов сообщил, что уголовное дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, передано для расследования в главное управление МВД по Москве.
Обновлено в 17:18
Экономика
ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани
ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Общество
В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина
На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Футбол
Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020
Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 16:47
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Общество
Безнравственная Соболь довела беременную Симоньян до больницы
По словам сотрудников "Эха Москвы", Соболь караулила Маргариту Симонян у входа около получаса, потом стала преследовать ее по коридорам.
Обновлено 06 июня в 15:40
Футбол
Восстановление Неймара займет четыре недели
Хирургическое вмешательство не потребуется, поэтому восстановление займет четыре недели.
Обновлено в 16:07
Кино
Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сериала
Генерал-майор Николай Тараканов, который стал прототипом для одного из героев сериала «Чернобыль», снятом американским телеканалом HBO, дал оценку достоверности событий, отраженных в телепроекте.
Обновлено в 12:28
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Технологии
Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США
В аэропорту Южной Калифорнии замечен инновационный самолет Celera 500L, разработкой которого занимается компания Otto Aviation.
Обновлено в 13:14
Футбол
Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана
У сборных России и Шотландии – по 6 очков, у Кипра и Казахстана – по 3, сборная Сан-Марино очков пока не набрала.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Происшествия
Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено в 13:09
Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Обновлено в 06:58
Футбол
Черчесов высказался о выбежавшем на поле фанате
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с выбежавшим на поле болельщиком во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Сан-Марино.
Обновлено в 14:38
Музыка
Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления.
Обновлено в 11:09
Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Кино
Стартовали съемки нового сезона сериала «Мажор»
Обновлено в 12:55
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных
В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду
Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Авто
Названы топ-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне
Обновлено в 16:09
Здоровье
В Сызрани зафиксирован рост заболевания пневмонией
С 1 по 7 июня число заболевших выросло на 50%, по сравнению с последней неделей мая. Зарегистрировано уже 17 заболевших.
Обновлено в 08:45