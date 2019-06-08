Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки трубРИА Новости 09:58

Все подробности отравления Бари Алибасова. Что произошло с продюсером легендарной группы «На-На»? Информация от самых близких: жены Лидии Федосеевой-Шукшиной и единственного сына Алибасова.

с чего всё началось

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб. Сын продюсера напомнил, что инцидент произошел на звукозаписывающей студии. По его словам, Алибасов привык к определенному расположению вещей в собственном доме.

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

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