Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки трубРИА Новости 09:58
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб. Сын продюсера напомнил, что инцидент произошел на звукозаписывающей студии. По его словам, Алибасов привык к определенному расположению вещей в собственном доме.
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с чего всё началось
Все подробности отравления Бари Алибасова. Что произошло с продюсером легендарной группы «На-На»? Информация от самых близких: жены Лидии Федосеевой-Шукшиной и единственного сына Алибасова.НТВ08:30
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Политика
Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС
Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Полиция Молдавии усилила охрану госучреждений и диппредставительств
Полиция Молдавии объявила в субботу об усилении охраны госучреждений и дипломатических представительств, а также призвала граждан не поддаваться на провокации на фоне обострения внутриполитического кризиса в стране.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Врачи не нашли серьезных травм у журналиста Голунова
Врачи провели медицинское обследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не обнаружили у него серьезных травм и готовы отпустить его.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Из больницы Голунова привезли в суд
Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова из 71-й больницы доставили в Никулинский районный суд для избрания меры пресечения.
Обновлено в 13:05
Музыка
Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»
Скончавшийся в феврале нынешнего года рэпер Децл удостоен специальной посмертной награды «За вклад в развитие хип-хоп музыки» на премии «МУЗ-ТВ».
Обновлено в 02:32
Финансы
Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с расчетами главы банка «Открытие» (владеет 14,7% ВТБ) Михаилом Задорновым по дивидендам за 2018 год.
Обновлено в 11:35
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Футбол
Россия — Сан-Марино 4:0 (2-й тайм)
Счет в игре на 25-й минуте открыл защитник гостевой команды Микеле Чеволи, переправивший мяч в свои ворота.
Обновлено в 12:50
Музыка
Невзоров подыграл Шнурову и выступил у него на подтанцовке
Обновлено в 11:47
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Политика
МИД отреагировал на слушания по делу Украины против России
Россия надеется, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении российским государством двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
Обновлено в 12:41
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
МВД подтвердило госпитализацию журналиста Голунова
Обновлено в 07:58
Политика
КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента
«Признать неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента 10-го созыва, о назначении Зинаиды Гречаной на пост председателя парламента», — отмечается в решении суда.
Обновлено в 10:50
Энергетика
«Газпром» обсудил поставки с Боснией и Герцеговиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер встретился на ПМЭФ с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, где обсудил возможность поставок российского газа.
Обновлено в 11:48
Экономика
ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани
ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину, выдвинутые главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено вчера в 20:33
Космос
Ученые: Космическая погода плохо «реагирует» на новые технологии
Ученые давно заметили, что чем сильнее растёт прогресс в области технологий, тем больше нарастает опасность из космоса, ведь именно новые технологии приводят к ухудшению космической погоды.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии
В Сети появилось видео удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Общество
«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова
Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края
Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Общество
В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой
Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Свердловской области горит исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Политика
Экс-министр обороны Украины предложил Саакашвили объединиться
Бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что раздумывает над объединением с партией экс-президента Грузии Михаилом Саакашвили "Движение новых сил" на выборах в Раду.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак оформила официальный развод с Виторганом
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись. Брак знаменитой пары просуществовал 6 лет. У экс-супругов есть общий сын Платон.
Обновлено в 12:27