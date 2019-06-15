Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаГазета.Ru 04:45

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат. Об этом сообщает кРИА "Новости". По его словам, сейчас продюсер чувствует себя намного лучше.
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера

Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.
РИА Новости04:36

Подробнее о событии

Сын Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

RT на русском04:51

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Телеканал 360°05:11

Бари Алибасов будет проходить реабилитацию в Казахстане

ТАСС05:02

Сын Бари Алибасова может отправить отца на реабилитацию в Казахстан

BFM.ru05:02

Менеджер Алибасова допустил его отправку на реабилитацию в Казахстан

РБК05:24

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Газета.Ru04:45

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера

РИА Новости04:36
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Происшествия

Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под Пензой

Обновлено в 05:23
Культура

Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой

Телеведущий Иван Ургант пошутил над предвыборной программой певицы Виктории Цыгановой, которая намерена баллотироваться в Госдуму.
Обновлено в 01:11
Политика

Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году

Шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2022 году, шестая встреча министров стран - в 2020 году, говорится в итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе.
Обновлено в 04:27
Политика

Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Политика

США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Политика

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд

Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:58
Политика

Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

В Ленинградской области грузовик въехал в остановку

Обновлено в 05:09
Происшествия

Посадку SSJ 100 в Шереметьево воссоздадут летчики-испытатели

Обновлено в 05:00
Общество

Телеведущая Елена Малышева назвала больных детей кретинами и идиотами

ИА «Ореанда-Новости» Телеведущая Первого канала Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне

Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие

Германия повысит расходы на оборону

Германия увеличит расходы на оборону в следующем году, заявила федеральный канцлер Ангела Меркель, выступая по случаю дня национальных Вооруженных сил.
Обновлено в 04:46
Политика

После «дела Голунова» Путин уволил двух генералов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей сотрудников МВД.
Обновлено 13 июня в 06:51
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Политика

Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя

Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) назвал причину конфликта с лидером так называемого Киевского патриархата Филаретом (Денисенко).
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия

На Серовском тракте произошло смертельное ДТП

Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков

Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Автомобиль упал в реку в центре Москвы

Автомобиль Toyota Highlander упал в Москву-реку напротив стадиона "Лужники" на Новодевичьей набережной, сообщает в субботу телеканал РЕН-ТВ.
Обновлено вчера в 21:28
Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Происшествия

8-летняя девочка из Казани погибла на аттракционе в Анапе

Обновлено в 03:52
Экономика

Власти Якутии увеличат инвестиции на подготовку к зиме на 34%

Власти Якутии планируют увеличить вложения на подготовку к следующему отопительному сезону на 34% по сравнению с аналогичным периодом - до 33,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики Якутии.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Обновлено вчера в 14:51
Общество

В России могут ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко заявил о своей инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено 13 июня в 15:26
Игры

Valve представила собственную вариацию Auto Chess — Dota Underlords

Обновлено вчера в 09:32
Авто

Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут!

В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж.
Обновлено в 03:19
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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