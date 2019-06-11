Бари Алибасов пришел в сознаниеТАСС 05:21

При первой возможности порадуем Бари Каримовича новым клипом. Конечно же, сейчас возникли некоторые трудности, так как большая часть новой программы в голове у Бари, но мы надеемся, он уже скоро придет в себя.

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