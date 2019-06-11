Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отцаNews.ru 13:00

с чего всё началось

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления. Сам он не исключает такого варианта.

Политика Глава МВД попросит Путина уволить двух генералов из-за дела Голунова Как указывается в пресс-релизе ведомства, речь идёт о начальнике УВД по ЗАО генерал-майоре полиции Андрее Пучкове и главе управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майоре Юрии Девяткине.

Шоу-бизнес Боярская наслаждается летними прогулками с 6-месячным сыном Несколькими часами ранее Елизавета Боярская опубликовала новый снимок, отправившись на прогулку с младшим сыном.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Шоу-бизнес 45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.

Армия и оружие На юго-востоке Йемена боевики взорвали нефтепровод, сообщил источник "Боевики взорвали трубопровод по транспортировке нефти на стыке города Радум на юго-востоке (провинции – ред.) Шабва, простирающийся от нефтяного сектора S2 в городе аль-Акла до сектора Ияз в районе Джардан к северу от (города – ред.) Атак, а от него до района ан-Намшия, который примыкает к нефтяному порту на побережье Аравийского моря", - сообщил источник.

Футбол Черчесов уверен, что Дзюба сможет заиграть в АПЛ Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о роли капитана команды Артёма Дзюбы в победе над Кипром (1:0), а также порассуждал о способности 30-летнего нападающего заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Армия и оружие Советский пулемет уничтожил современный американский броневик Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.

Общество Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса» Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Общество ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.

Происшествия Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.

Авто Новый Kia XCeed получит цифровую приборную панель Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.

Политика Макрон анонсировал переговоры с Путиным Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Происшествия В Москве в пруду нашли останки женщины На северо-востоке столицы в пруду обнаружена человеческая голова. Как сообщил источник агентства "Москва", ее нашли в Северном пруду.

Общество В Петербурге к «Алым парусам» сняли леса с Ростральной колонны В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.

Общество В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.

Футбол Франция разгромила Андорру, Исландия обыграла Турцию Еще в одном матче группы сборная Албании обыграла национальную команду Молдавии со счётом 2:0. Голы забили Сокол Чикалеши (60) и Юльбер Рамадани (90+2) Таким образом, сборная Франции возглавила группу H с 9 очками в активе, Турция — на 2-м месте, Исландия — 3-я, Албания — 4-я, Молдавия — на 5-м месте, а Андорра занимает последнее, 6-е место.

Авто Nissan представит новое поколение Juke в этом году Компания Nissan готовит к выпуску кроссовер Juke нового поколения.

Наука Биологи обнаружили неделящиеся клетки в печени и других органах Использование меток азота-15 позволило оценить возраст клеток поджелудочной: более старые окрашены желтым и красным, но чем моложе, тем больше синего и зеленого они показывают / ©Salk Institute «Старые» клетки нашлись в эндотелии, выстилающем внутреннюю поверхность сосудов, а также в островках Лангерганса, производящих гормоны поджелудочной железы.

Политика Позволяющую привлечь к суду генпрокурора резолюцию принял конгресс США Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет законодателям инициировать судебное разбирательство в отношении генпрокурора Уильяма Барра.