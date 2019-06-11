Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отцаNews.ru 13:00
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления. Сам он не исключает такого варианта.
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Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов допускает намеренное отравление отца на студии.Агентство Москва11:50
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Шоу-бизнес
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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
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Общество
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Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
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Происшествия
Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить
Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
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Авто
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Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.
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В Москве в пруду нашли останки женщины
На северо-востоке столицы в пруду обнаружена человеческая голова. Как сообщил источник агентства "Москва", ее нашли в Северном пруду.
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Общество
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Обновлено в 11:47
Общество
В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
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Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
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Футбол
Франция разгромила Андорру, Исландия обыграла Турцию
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Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Компания Nissan готовит к выпуску кроссовер Juke нового поколения.
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Биологи обнаружили неделящиеся клетки в печени и других органах
Использование меток азота-15 позволило оценить возраст клеток поджелудочной: более старые окрашены желтым и красным, но чем моложе, тем больше синего и зеленого они показывают / ©Salk Institute «Старые» клетки нашлись в эндотелии, выстилающем внутреннюю поверхность сосудов, а также в островках Лангерганса, производящих гормоны поджелудочной железы.
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Политика
Позволяющую привлечь к суду генпрокурора резолюцию принял конгресс США
Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет законодателям инициировать судебное разбирательство в отношении генпрокурора Уильяма Барра.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
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Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
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