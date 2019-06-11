Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравитьРоссийская газета 13:15

с чего всё началось

Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

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