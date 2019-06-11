Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравитьРоссийская газета 13:15
Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
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Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов допускает намеренное отравление отца на студии.Агентство Москва11:50
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Общество
Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей
Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Обновлено в 09:44
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД
Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Авто
PSA намерена локализовать в России двигатели и коробки передач
Компания намерена локализовать производство двигателей на территории России, причем речь идет не только о сборке, но и о механической обработке, литье и ковке ключевых элементов: головки цилиндров, блока цилиндров и коленвала.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Голунов сообщил, что не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов сообщил, что не пойдет на акцию, организованную в его поддержку, которая была запланирована на 12 июня.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова
Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:10
Футбол
Россия — Кипр 1:0 (2-й тайм)
В Нижнем Новгороде завершился первый тайм встречи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Россией и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Происшествия
На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером
На Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец, сообщил сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Космос
Астрономы раскрыли тайну «постройки» загадочной пирамиды на Церере
Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.
Обновлено в 10:45
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Происшествия
С блогера Мэддисона сняли судимость
Обновлено в 06:04
Технологии
AP: Facebook построит солнечную электростанцию в Техасе
Facebook планирует построить в Западном Техасе солнечную электростанцию, которая станет одним из крупнейших аналогичных проектов в стране и прямой инвестицией техногиганта в возобновляемые источники энергии.
Обновлено в 14:16
Кино
Netflix выпустит экранизацию игры The Division с Джейком Джилленхолом
В главных ролях снимутся Джейк Джилленхол и Джессика Честейн, а режиссёром выступит Дэвид Литч, известный по «Дэдпулу 2». Сценарием займётся Рэйф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»). The Division основана на известной ролевой онлайн-игре Tom Clancy’s, которая вышла в 2016 году.
Обновлено в 08:00
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
L’One ушел из Black Star со скандалом
Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Политика
Трамп назвал кандидата в президенты США Джо Байдена «умственно слабым»
Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на демократа и бывшего вице-премьера США Джо Байдена.
Обновлено в 14:16
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Политика
«Бутик ФСБ»: от $1,2 млн за журналиста Голунова до $10 млн за юриста Карамзина
Через «бутик» якобы решаются вопросы, возникающие у коммерсантов по линии ФСБ и МВД, а также заказы на посадку конкурентов, возбуждение или прекращение уголовных дел.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека
В результате аварии от полученных травм на месте скончались четыре человека – один из Ford Focus, трое – из Mercedes.
Обновлено в 15:31
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43