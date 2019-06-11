Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравитьРоссийская газета 13:15

Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
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с чего всё началось

Семья продюсера Б.Алибасова допускает его намеренное отравление

Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов допускает намеренное отравление отца на студии.
Агентство Москва11:50

Подробнее о событии

Сын Алибасова не отрицает версию об отравлении отца

Телепрограмма15:03

Семья продюсера Б.Алибасова допускает его намеренное отравление

Агентство Москва11:50

Сын Алибасова допустил намеренное отравление отца

Lenta.ru13:47

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Российская газета13:15

Сын Алибасова не стал исключать, что продюсера отравили

РИА Новости12:47

Сын Алибасова допустил, что отца отравили

Телеканал 360°12:08

Сын Бари Алибасова предположил возможность намеренного отравления отца

РБК14:52
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Общество

Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей

Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Обновлено в 09:44
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД

Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Авто

PSA намерена локализовать в России двигатели и коробки передач

Компания намерена локализовать производство двигателей на территории России, причем речь идет не только о сборке, но и о механической обработке, литье и ковке ключевых элементов: головки цилиндров, блока цилиндров и коленвала.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Голунов сообщил, что не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов сообщил, что не пойдет на акцию, организованную в его поддержку, которая была запланирована на 12 июня.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова

Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:10
Футбол

Россия — Кипр 1:0 (2-й тайм)

В Нижнем Новгороде завершился первый тайм встречи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Россией и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

На Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец, сообщил сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено в 06:11
Космос

Астрономы раскрыли тайну «постройки» загадочной пирамиды на Церере

Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.
Обновлено в 10:45
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Матвиенко заявила о взятии Чайкой дела Голунова под личный контроль

Обновлено в 04:10
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Происшествия

С блогера Мэддисона сняли судимость

Обновлено в 06:04
Технологии

AP: Facebook построит солнечную электростанцию в Техасе

Facebook планирует построить в Западном Техасе солнечную электростанцию, которая станет одним из крупнейших аналогичных проектов в стране и прямой инвестицией техногиганта в возобновляемые источники энергии.
Обновлено в 14:16
Кино

Netflix выпустит экранизацию игры The Division с Джейком Джилленхолом

В главных ролях снимутся Джейк Джилленхол и Джессика Честейн, а режиссёром выступит Дэвид Литч, известный по «Дэдпулу 2». Сценарием займётся Рэйф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»). The Division основана на известной ролевой онлайн-игре Tom Clancy’s, которая вышла в 2016 году.
Обновлено в 08:00
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Политика

Трамп назвал кандидата в президенты США Джо Байдена «умственно слабым»

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на демократа и бывшего вице-премьера США Джо Байдена.
Обновлено в 14:16
Гаджеты

Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС

По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Политика

«Бутик ФСБ»: от $1,2 млн за журналиста Голунова до $10 млн за юриста Карамзина

Через «бутик» якобы решаются вопросы, возникающие у коммерсантов по линии ФСБ и МВД, а также заказы на посадку конкурентов, возбуждение или прекращение уголовных дел.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека

В результате аварии от полученных травм на месте скончались четыре человека – один из Ford Focus, трое – из Mercedes.
Обновлено в 15:31
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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