Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравитьРоссийская газета вчера в 13:15

с чего всё началось

Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).

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