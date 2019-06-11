Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравитьРоссийская газета вчера в 13:15
Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
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с чего всё началось
Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов допускает намеренное отравление отца на студии.Агентство Москвавчера в 11:50
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Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Обновлено 10 июня в 12:17
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси
Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Технологии
Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Москве в пруду нашли останки женщины
Обновлено вчера в 17:20
Общество
В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 04:53
Музыка
«Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России
Рок-группа «Машина времени» всё-таки выступит 12 июня на праздничном концерте на Красной площади в Москве, приуроченном ко Дню России.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей
Обновлено вчера в 19:32
Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
Космос
Кировчане увидят противостояние Юпитера
В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено 10 июня в 08:52
Политика
Киев нашел новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:09
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Климкин признал глупость плана вступления Украины в Евросоюз
Вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в ближайшие десять лет не будет, заявил 11 июня украинский министр иностранных дел Павел Климкин на своей официальной странице в Facebook.
Обновлено вчера в 15:07
Игры
Автор Doom создает криминальную игру-стратегию
Задача игрока заключается в том, чтобы создать собственную криминальную империю в самом сердце города.
Обновлено в 00:04
Авто
Названы цены нового внедорожника Hyundai Palisade
Стоимость Hyundai Palisade 2020 модельного года начинается с 31 550 долларов (2,036 млн рублей).
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие
Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро
Обновлено вчера в 12:03
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».
Обновлено вчера в 08:36
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Обновлено вчера в 14:18
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено вчера в 08:41
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено вчера в 05:25
Технологии
Российские инженеры разработали антенну, невосприимчивую к «глушилкам»
Российские инженеры разработали специальную антенну, которая не реагирует на спуфинг.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Активисты запустят «малыша Трампа» над Вашингтоном
Идея с воздушным шаром в виде Трампа была позаимствована у британских правозащитников.
Обновлено в 01:06
Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Общество
Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище
Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
«Торпедо» объявило о переходах Лебеденко и Рязанцева
Полузащитник «Химок» Александр Рязанцев и нападающий «Факела» Игорь Лебеденко перешли в «Торпедо».
Обновлено вчера в 15:51