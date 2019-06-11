Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравитьРоссийская газета 13:15

Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
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с чего всё началось

Семья продюсера Б.Алибасова допускает его намеренное отравление

Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов допускает намеренное отравление отца на студии.
Агентство Москва11:50

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Бари Алибасова могли отравить, заявил сын

Газета.Ru16:37

Сын Алибасова не отрицает версию об отравлении отца

Телепрограмма15:03

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления

Телеканал 360°13:17

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Российская газета13:15

Сын Бари Алибасова не стал исключать, что продюсера отравили

РИА Новости12:47

Сын Бари Алибасова предположил возможность намеренного отравления отца

РБК14:52

Семья продюсера Б.Алибасова допускает его намеренное отравление

Агентство Москва11:50
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Футбол

Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»

Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено в 18:40
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Наука

Люди остались верны типажу бывшего романтического партнера

При выборе романтического партнера человек во многом опирается на свой опыт: если прошлые отношения закончились неудовлетворительно, при построении новых те качества, которые привели к недопониманию и разрыву, человек скорее всего будет избегать.
Обновлено в 12:07
Авто

Названы российские комплектации кроссовера Changan CS35 Plus

Обновлено в 09:28
Происшествия

МВД России предлагает дополнить правила освидетельствования водителей

Министерство внутренних дел России предлагает включить дополнительные признаки алкогольного или наркотического опьянения, которые могут быть выявлены при освидетельствовании водителей с помощью специальных приборов.
Обновлено в 20:28
Спорт

Ефимова победила на втором этапе серии «Маре Нострум»

Обновлено в 14:59
Происшествия

В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 19:16
Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 09:42
Политика

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на G20 в Осаке

Американская сторона ожидает, что президент США Дональд Трамп встретится на саммите G20 со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено в 16:17
Гаджеты

Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной ОС

Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Политика

В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков

В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Культура

Дело Никулина в США продолжит рассматривать суд присяжных

Жюри присяжных в США приступит к рассмотрению дела российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, 13 января.
Обновлено в 19:53
Происшествия

Два человека захвачены в заложники в тюрьме во Франции

Захват заложников произошел во вторник в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), сообщил со ссылкой на собственные источники французский телеканал BFMTV.
Обновлено в 15:35
Общество

Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов

Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
Обновлено в 19:00
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Энергетика

IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику

Мексиканская IEnova и TC Energy (ранее TransCanada) объявили о завершении строительства морского газопровода из американского Техаса к восточному побережью Мексики, который позволит на 40% увеличить мощности по импорту газа латиноамериканской страны, говорится в совместном заявлении компаний.
Обновлено в 19:38
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна

Обновлено в 10:48
Происшествия

«Тебя не хватает, братец». Игнатьев поддержал Мамаева

«Тебя не хватает, братец», — написал Игнатьев в сторис инстаграма рядом с фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.
Обновлено в 18:30
Политика

Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 18:53
Происшествия

Голунов после освобождения рассказал о планах

Обновлено в 14:13
Армия и оружие

В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года

Участник броска на Приштину, начальник штаба - заместитель командующего ВДВ, Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал о марш-броске на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года.
Обновлено в 18:08
Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Экономика

Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить

Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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