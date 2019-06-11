Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравитьРоссийская газета 13:15

Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
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с чего всё началось

Семья продюсера Б.Алибасова допускает его намеренное отравление

Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов допускает намеренное отравление отца на студии.
Агентство Москва11:50

Подробнее о событии

Бари Алибасова могли отравить, заявил сын

Газета.Ru16:37

Сын Бари Алибасова не стал исключать, что продюсера отравили

РИА Новости12:47

Сын Бари Алибасова предположил возможность намеренного отравления отца

РБК14:52

Сын Алибасова допустил намеренное отравление отца

Lenta.ru13:47

Сын Алибасова не отрицает версию об отравлении отца

Телепрограмма15:03

Сын Алибасова допустил, что отца отравили

Телеканал 360°12:08

Семья продюсера Б.Алибасова допускает его намеренное отравление

Агентство Москва11:50
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Футбол

Россия — Кипр 1:0

Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020.
Обновлено в 16:37
Политика

Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Футбол

Беларусь и Молдова проиграли, Исландия сильнее Турции

В группе Н победа Исландии над Турцией (2:1) установила троевластие вместе с французами. В параллельной игре Молдова уступила Албании (0:2).
Обновлено в 16:46
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Политика

Глава Союза журналистов Москвы призвал поддержать Голунова 16 июня

Предлагаем провести законную организованную массовую акцию в поддержку свободы и закона в России 16 июня 2019 года.
Обновлено в 09:09
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Политика

Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады

11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:31
Политика

Рабинович: Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания

Вадим Рабинович – депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Во французской тюрьме заключенные захватили заложников

В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Гаджеты

Sony разрабатывает новую Xperia с шестью задними камерами

Обновлено в 06:53
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено в 11:36
Общество

Гороскоп на 12 июня: у Рыб появится покровитель, Близнецы рассеяны

День несет двойственную характеристику.
Обновлено в 11:00
Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Общество

В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»

«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Происшествия

Под Геленджиком в ДТП погибли четыре человека

В результате аварии погибли четыре человека — три человека из Mercedes и один — из Ford, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 14:45
Политика

Конгресс США принял резолюцию, позволяющую через суд вызывать генпрокурора

Палата представителей США приняла резолюцию, которая дает законодателям возможность через суд потребовать явки генпрокурора Уильяма Барра и экс-советника президента Дональда Макгана для дачи показаний конгрессу, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 17:14
Происшествия

В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес

Обновлено в 16:48
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина

В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина.
Обновлено в 12:32
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Обновлено в 04:58
Общество

Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты

Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Общество

Google выпустил дудл ко Дню России

Компания Google в День России разместила на стартовой странице своего поисковика праздничный дудл, созданный сестрами-художницами из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 17:01
Технологии

В США Amazon перестанет доставлять еду из ресторанов

"Уолл-стрит джорнэл" сообщает, что компания Amazon планирует закрыть в США подразделение по доставке клиентам заказанной ими в ресторанах еды.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 16:33
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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