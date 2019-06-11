Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отцаNews.ru 13:00

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления. Сам он не исключает такого варианта.
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с чего всё началось

Семья продюсера Б.Алибасова допускает его намеренное отравление

Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов допускает намеренное отравление отца на студии.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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