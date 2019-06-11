Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключает версию намеренного отравления отцаNews.ru 13:00
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что только его отец может исключить версию отравления, поэтому необходимо дождаться его полного восстановления. Сам он не исключает такого варианта.
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Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов допускает намеренное отравление отца на студии.Агентство Москва11:50
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