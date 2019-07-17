Футбол
Сын Андрея Тихонова перешел в «Химки»Soccer.ru 09:47
Защитник Михаил Тихонов, сын российского специалиста Андрея Тихонова, стал игроком "Химок". 21-летний футболист будет выступать за молодежную команду.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:28, Вашингтон
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Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
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София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
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Культура
Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»
Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
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Общество
В России за год в полтора раза выросло количество невыездных должников
Число россиян, временно ставших невыездными из-за долгов, превысило отметку в 3,4 миллиона, что почти 1,5 раза больше, чем год назад, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.
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Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
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Обновлено в 08:21
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В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
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Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
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Благодаря новейшей уникальной воздухонезависимой энергоустановке российская подлодка П-750Б "Пиранья" сможет находиться под водой до 12 дней, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведущего конструктора КБ, автора проекта лодки Игоря Караваева.
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Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
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Бондра заключил пробный контракт с «Куньлунем»
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