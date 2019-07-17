Футбол

Сын Андрея Тихонова перешел в «Химки»Soccer.ru 09:47

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Защитник Михаил Тихонов, сын российского специалиста Андрея Тихонова, стал игроком "Химок". 21-летний футболист будет выступать за молодежную команду.
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Сын Тихонова перешел в «Химки»

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Сын Андрея Тихонова перешел в «Химки»

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