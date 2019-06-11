Общество

Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отцаИзвестия 18:42

Сын продюсера Бари Алибасова прокомментировал сообщения о том, что у его отца открылось внутреннее кровотечение, и рассказал о риске летального исхода. По словам Бари Алибасова-младшего, кровотечения у продюсера нет, но врачи не исключают, что циркулярный ожог в пищеводе может вскрыться.
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с чего всё началось

Сын Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении в желудке у отца

Сообщения об открывшемся у Бари Алибасова внутреннем кровотечении оказались ложными. Об этом в разговоре с «360» рассказал сын продюсера.
Телеканал 360°14:36

Подробнее о событии

Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца

Интерфакс14:55

Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца

РИА Новости17:42

Сын Алибасова опроверг публикации о внутреннем кровотечении у отца

ТАСС15:21

Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца

Газета.Ru19:46

«Есть риск кровотечения, наступают решающие сутки»: сын Алибасова в реанимации молится о здоровье отца

Комсомольская правда15:45

Сын Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении в желудке у отца

Телеканал 360°14:36

У Бари Алибасова открылось кровотечение

РЕН ТВ14:26
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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