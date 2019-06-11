Общество
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отцаИзвестия 18:42
Сын продюсера Бари Алибасова прокомментировал сообщения о том, что у его отца открылось внутреннее кровотечение, и рассказал о риске летального исхода. По словам Бари Алибасова-младшего, кровотечения у продюсера нет, но врачи не исключают, что циркулярный ожог в пищеводе может вскрыться.
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с чего всё началось
Сообщения об открывшемся у Бари Алибасова внутреннем кровотечении оказались ложными. Об этом в разговоре с «360» рассказал сын продюсера.Телеканал 360°14:36
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