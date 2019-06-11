Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отцаИзвестия 18:42

Сообщения об открывшемся у Бари Алибасова внутреннем кровотечении оказались ложными. Об этом в разговоре с «360» рассказал сын продюсера.

с чего всё началось

Сын продюсера Бари Алибасова прокомментировал сообщения о том, что у его отца открылось внутреннее кровотечение, и рассказал о риске летального исхода. По словам Бари Алибасова-младшего, кровотечения у продюсера нет, но врачи не исключают, что циркулярный ожог в пищеводе может вскрыться.

Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца

Политика Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Космос Глава NASA не приедет на Байконур во время запуска «Союза» в июле Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур 20 июля, когда пройдёт запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.

Происшествия Убитый сводный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ — WSJ Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чон Нам.

Общество Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.

Игры Shenmue 3 перекочевала из Steam в EGS и получила новый трейлер В рамках E3 2019 на конференции PC Gaming Show разработчики Shenmue 3 показали новый трейлер игры. Но на этом новости не заканчиваются.

Происшествия СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Наука Мозг макак не смог отличить гармоничные звуки от шума Проверить, позволяет ли аудиторная кора головного мозга макак отличать гармоничность звуков, решили ученые под руководством Сэма Нормана-Эньере (Sam Norman-Haignere) из Колумбийского университета.

Кино «Движение вверх» выходит в прокат в Китае и Южной Корее МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Блокбастер «Движение вверх» выходит в широкий прокат в Китае и Южной Корее, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».

Происшествия Рассекречены данные около 900 тысяч клиентов российских банков В мае этого года около 900 тысяч граждан России, которые пользовались услугами выше обозначенных банков, стали мишенью из-за того, что их данные были рассекречены и оказались доступными для мошенников.

Происшествия Крупный пожар произошел на территории химического завода в Петербурге Серьезный пожар произошел сегодня на химическом заводе «ЛенРеактив», который находится на шестом Предпортовом проезде, передает ТАСС.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

Общество Численность безработных в России превысила 650 тыс.человек Количество безработных граждан России на 1 января 2019 года составило 693,2 тыс. человек, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2018 год, опубликованном в «Российской газете».

Политика Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.

Политика Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.

Общество Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».

Экономика Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.

Наука В США искусственный интеллект научил квадрокоптер мягкой посадке В США инженерами Калифорнийского университета в Ирвайне изобретён квадрокоптер с «искусственным интеллектом», с помощью которого дрон способен совершать мягкую посадку.

Общество Правила выезда детей за рубеж изменятся Погранслужба ФСБ России предупредила об изменении в правилах выезда детей за рубеж, вступающем в силу с 12 июня.