Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из РоссииРИА Новости вчера в 22:03

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ Склифосовского, может отправиться на реабилитацию в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует. Об этом ТВЦ.RU рассказал Бари Алибасов-младший.

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Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.

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