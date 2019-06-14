Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из РоссииРИА Новости вчера в 22:03
Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
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с чего всё началось
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ Склифосовского, может отправиться на реабилитацию в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует. Об этом ТВЦ.RU рассказал Бари Алибасов-младший.ТВ Центрвчера в 11:05
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На новой станции космонавты из РФ могут остаться без беговой дорожки
Новую российскую космическую станцию, создаваемую на базе модулей от МКС, могут не укомплектовать беговой дорожкой для космонавтов.
Обновлено в 00:36
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания
Руководитель ЗАГС города Таштагола в Кемеровской области обвиняется в превышении должностных полномочий за незаконное заключение брака без согласия жениха, который в тот момент был при смерти, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
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Экономика
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Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.
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Обновлено вчера в 07:08
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Лидером первого тура голосования за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стал бывший глава британского МИДа Борис Джонсон, 13 июня передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 15:01
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Дуров связал кибератаку на Telegram с протестами в Гонконге
Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что недавняя массовая DDOS-атака, которая привела к перебоям в работе мессенджера, велась преимущественно из Китая.
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Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
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Челябинский «Трактор» подписал двусторонний контракт с нападающим Русланом Карлиным. Соглашение рассчитано на один сезон.
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Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
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Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус».
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