Продюсер приехал на международный музыкальный фестиваль «Жара» вместе со своими подопечными — группой «На-на». Бари Каримович дал 7days.ru короткое, но емкое интервью, в котором рассказал, что сын заработал на его болезни двадцать миллионов, а потом исчез.

с чего всё началось

Продюсер Бари Алибасов обвинил своего сына Бари Алибасова-младшего в том, что он заработал на истории с его отравлением 20 млн рублей, а затем сбежал.

Бари Алибасов заявил, что его сын сбежал с 20 млн рублей

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