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Сын Алибасова рассказал о планах вывезти отца из РоссииRT на русском вчера в 23:18
Продюсера Бари Алибасова могут перенаправить на лечение в одну из европейских клиник. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов — младший в интервью ТВЦ.
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с чего всё началось
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ Склифосовского, может отправиться на реабилитацию в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует. Об этом ТВЦ.RU рассказал Бари Алибасов-младший.ТВ Центрвчера в 11:05
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