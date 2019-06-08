Происшествия

Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для трубРИА Новости 09:58

Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб. Сын продюсера напомнил, что инцидент произошел на звукозаписывающей студии. По его словам, Алибасов привык к определенному расположению вещей в собственном доме.
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«Страшная язва»: подробности отравления Алибасова

Все подробности отравления Бари Алибасова. Что произошло с продюсером легендарной группы «На-На»? Информация от самых близких: жены Лидии Федосеевой-Шукшиной и единственного сына Алибасова.
НТВ08:30

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Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб

РИА Новости09:58

«Хлоп – и все»: Алибасов-младший уточнил, что произошло со старшим

Вести.Ru10:49

Сын Алибасова объяснил, почему продюсер выпил средство для труб

RT на русском10:24

«Страшная язва внутри»: сын о состоянии Бари Алибасова

Газета.Ru11:16

Сын объяснил, почему Алибасов выпил «Крота»

Телеканал 360°10:58

Лена Ленина объяснила, почему Алибасов выпил средство для очистки труб

URA.Ruвчера в 23:26

Сын Бари Алибасова рассказал, почему его отец выпил очиститель для труб

Газета Metro06 июня в 09:43
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Технологии

Засекреченная Celera 500L готовится к первому полету

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Теннис

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Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
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Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
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В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой

Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
Обновлено вчера в 09:15
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Рогозин отказался брать Маска на работу в «Роскосмос»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не станет брать на работу основателя SpaceX Илона Маска.
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В нашем материале вы узнаете, какие три простых продукта помогут начинать день вкусно и полезно.
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Происшествия

В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края

Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
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Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

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В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина

На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
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ЦСКА готов продлить аренду Жамалетдинова в «Лехе»

Агент нападающего Тимура Жамалетдинова Александр Маньяков рассказал, что ЦСКА готов продлить аренду 22-летнего игрока в польском "Лехе".
Обновлено в 10:57
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова

Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
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Грузовик, с виду напоминающий раллийный КамАЗ, поворачивал направо на перекрестке и столкнулся с автомобилем Volvo, который пытался проскочить на полосу.
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Советник президента объяснил моду на русский тренд

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Проректора РАНХиГС раскритиковали за высказывание об учителях

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Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби

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СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье

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В ходе атаки из засады был уничтожен высокопоставленный главарь боевиков из Крыма, непримиримый враг России.
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В Барселоне достроят собор Саграда-Фамилия спустя 137 лет

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Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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