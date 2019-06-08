Происшествия
Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для трубРИА Новости 09:58
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб. Сын продюсера напомнил, что инцидент произошел на звукозаписывающей студии. По его словам, Алибасов привык к определенному расположению вещей в собственном доме.
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с чего всё началось
Все подробности отравления Бари Алибасова. Что произошло с продюсером легендарной группы «На-На»? Информация от самых близких: жены Лидии Федосеевой-Шукшиной и единственного сына Алибасова.НТВ08:30
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Засекреченная Celera 500L готовится к первому полету
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Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
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Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
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В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой
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Дзюба и Головин выйдут в основе сборной России на матч с Сан-Марино
Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Легендарный российский рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков потребовал освободить задержанного якобы за наркотики корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США
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На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
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Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
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Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Грузовик, с виду напоминающий раллийный КамАЗ, поворачивал направо на перекрестке и столкнулся с автомобилем Volvo, который пытался проскочить на полосу.
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Советник президента объяснил моду на русский тренд
Советник президента РФ, заместитель председателя оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков заявил, что русский тренд делает модным в мире антироссийская истерия.
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Чехия связывает свой экономический рост с сохранением национальной валюты и не планирует переходить на расчеты в евро.
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
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«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
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Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
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Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие
В Сирии уничтожен воевавший на Донбассе главарь украинских боевиков
В ходе атаки из засады был уничтожен высокопоставленный главарь боевиков из Крыма, непримиримый враг России.
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В Барселоне достроят собор Саграда-Фамилия спустя 137 лет
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Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
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