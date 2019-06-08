Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отцаРИА Новости 05:58
Медики смогли справится с ожогом дыхательных путей у Бари Алибасова, но продюсер по-прежнему остается в медикаментозном сне, рассказал РИА Новости его сын Бари Алибасов — младший.
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«Ждем, когда проснется»: сын Бари Алибасова рассказал о состоянии отца
Петербургский дневниквчера в 15:44
«Состояние тяжелое, ждём, когда проснётся»: Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца
Комсомольская правдавчера в 13:35
Личный врач Бари Алибасова рассказала о состоянии находящегося в реанимации продюсера
Вокруг ТВвчера в 10:14
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Происшествия
Журналиста Голунова отправили в больницу
Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Обновлено в 06:58
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Здоровье
Эксперты оценили риски потребления энергетических напитков
На фоне вышеизложенного, эксперты из Германии рекомендуют контролировать дозировку энергетических напитков, так как чрезмерное увлечение чревато риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 05:50
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Сейф, который работники канадского музея Vermilion Heritage пытались открыть без малого сорок лет, был открыт туристом с первого раза.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Авто
Опубликован топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Здоровье
Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены
Обновлено вчера в 03:15
Гаджеты
Камера Canon EOS 7D Mark II снята с производства, развитие линейки прекращено
Напомним, Canon EOS 7D Mark II — зеркальная камера формата APS-C, в которой, по мнению производителя, удалось объединить профессиональные качества и доступную цену.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Илья Яббаров мечтает о дочери от Алены Рапунцель
Давно законченные, казалось бы, отношения вспыхнули с новой силой, и теперь Яббаров мечтает о втором ребенке от Алены.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Авто
Ravon анонсировал новую бюджетную модель
Узбекский производитель GM Uzbekistan планирует выпустить новую бюджетную модель под брендом Ravon, способную стать прямым конкурентом российским «Ладам».
Обновлено в 05:52
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Транспорт
В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»
Обновлено вчера в 09:39
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
В Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек
В муниципалитете Ла Ринконада, Севилья, вследствие выхода из строя одного из аттракционов развлекательного парка пострадали 28 человек, состояние здоровья одного из них оценивается как "тяжелое", сообщают испанские СМИ.
Обновлено в 07:52
Культура
Рыцарский турнир пройдет на московском фестивале «Времена и эпохи» 12 июня
Гости и жители Москвы смогут увидеть турнир святого Георгия, выступления русских витязей и римских легионеров 12 июня на площадках фестиваля "Времена и эпохи", сообщили в субботу ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Сообщается, что в рамках поездки члены делегации, среди которых граждане Польши, Греции, Бельгии, Франции, Италии и Люксембурга, также встретились со строителями Крымского моста.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани
В Сети появилось видео жесткой посадки частного легкомоторного самолета, которая произошла сегодня в 11.30 в Новокубанском районе Краснодарского края.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
Советник Путина прокомментировал дело журналиста «Медузы»
Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, а виновные в подтасовках ответят по закону.
Обновлено в 07:55
Гаджеты
Как iOS 13 и iPadOS раскроют игровой потенциал iPhone и iPad
Пожалуй главными анонсированными на WWDC 2019 нововведениями мобильной операционной системы Apple стали её разделение на iOS и iPadOS, а также добавление в них поддержки игровых контроллеров PlayStation 4 и Xbox One S.
Обновлено в 06:39
Авто
Mail.Ru Group и Nissan будут развивать каршеринг в России
Отмечается, что стороны будут развивать каршеринг. Так, Nissan даст сервису 250 автомобилей Qashqai.
Обновлено в 05:14