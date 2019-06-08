Сын Алибасова рассказал о состоянии отцаРИА Новости 05:58

Медики смогли справится с ожогом дыхательных путей у Бари Алибасова, но продюсер по-прежнему остается в медикаментозном сне, рассказал РИА Новости его сын Бари Алибасов — младший.

Происшествия Журналиста Голунова отправили в больницу Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Здоровье Эксперты оценили риски потребления энергетических напитков На фоне вышеизложенного, эксперты из Германии рекомендуют контролировать дозировку энергетических напитков, так как чрезмерное увлечение чревато риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Общество Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток Сейф, который работники канадского музея Vermilion Heritage пытались открыть без малого сорок лет, был открыт туристом с первого раза.

Политика Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Гаджеты Камера Canon EOS 7D Mark II снята с производства, развитие линейки прекращено Напомним, Canon EOS 7D Mark II — зеркальная камера формата APS-C, в которой, по мнению производителя, удалось объединить профессиональные качества и доступную цену.

Шоу-бизнес Илья Яббаров мечтает о дочери от Алены Рапунцель Давно законченные, казалось бы, отношения вспыхнули с новой силой, и теперь Яббаров мечтает о втором ребенке от Алены.

Происшествия В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.

Авто Ravon анонсировал новую бюджетную модель Узбекский производитель GM Uzbekistan планирует выпустить новую бюджетную модель под брендом Ravon, способную стать прямым конкурентом российским «Ладам».

Происшествия Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.

Транспорт В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11 Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.

Происшествия В Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек В муниципалитете Ла Ринконада, Севилья, вследствие выхода из строя одного из аттракционов развлекательного парка пострадали 28 человек, состояние здоровья одного из них оценивается как "тяжелое", сообщают испанские СМИ.

Культура Рыцарский турнир пройдет на московском фестивале «Времена и эпохи» 12 июня Гости и жители Москвы смогут увидеть турнир святого Георгия, выступления русских витязей и римских легионеров 12 июня на площадках фестиваля "Времена и эпохи", сообщили в субботу ТАСС в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Шоу-бизнес Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.

Политика Делегация из ЕС посетила Крымский мост Сообщается, что в рамках поездки члены делегации, среди которых граждане Польши, Греции, Бельгии, Франции, Италии и Люксембурга, также встретились со строителями Крымского моста.

Происшествия Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани В Сети появилось видео жесткой посадки частного легкомоторного самолета, которая произошла сегодня в 11.30 в Новокубанском районе Краснодарского края.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Политика Советник Путина прокомментировал дело журналиста «Медузы» Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, а виновные в подтасовках ответят по закону.