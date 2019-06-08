Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отцаИзвестия 07:33
Врачи справились с ожогами дыхательных путей продюсера Бари Алибасова. Об этом «РИА Новости» рассказал его сын Бари Алибасов-младший. Он уточнил, что его отец дышит самостоятельно, но все еще находится в медикаментозном сне в реанимации института им. Склифосовского.
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Личный врач Бари Алибасова рассказала о состоянии находящегося в реанимации продюсера
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«Состояние тяжелое, ждём, когда проснётся»: Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:18, Ашберн
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