Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаГазета.Ru 04:45
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат. Об этом сообщает кРИА "Новости". По его словам, сейчас продюсер чувствует себя намного лучше.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:11, Ашберн
Общество
В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Подозреваемого в убийстве матери сына экс-хоккеиста доставили в суд
Подозреваемый в убийстве матери сын бывшего хоккеиста петербургского СКА Максима Соколова был доставлен в суд Всеволожска Ленинградской области, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:43
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
В субботу, 15 июня, техника начала покидать стройплощадку.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР
Расследование уголовного дела об убийстве местного жителя в ходе массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Футбол
Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки
Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 22:21
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.
Обновлено в 08:03
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий
В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Культура
Земфира объяснила отказ выступить в Уфе на «Сердце Евразии»
Обновлено в 08:03
Происшествия
На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России
Сотрудники СБУ обнаружили оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 09:35
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:34
Футбол
Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами".
Обновлено в 08:18
Автоспорт
Куартараро выиграл квалификацию MotoGP в Барселоне, Маркес — 2-й, Росси — 5-й
Обновлено в 09:13
Футбол
Все футболисты «Спартака» успешно прошли медосмотр
Обновлено в 09:08
Транспорт
В Петербурге установят почти 600 новых остановок
Порядка 590 остановок для общественного транспорта организуют в Петербурге, рассказал замдиректора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий в интервью «Фонтанке».
Обновлено в 09:59
Происшествия
Выпавшие из окна еноты повредили иномарку в центре Петербурга
В субботу, 15 июня, в центре Петербурга выпали из окна три енота.
Обновлено в 07:12
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено в 06:08
Кино
Брэдли Купер заменит Леонардо ДиКаприо на «Аллее кошмаров»
Купер заменит в проекте Леонардо ДиКаприо, который претендовал на главную роль еще в апреле, но выбыл из-за несостоявшейся сделки.
Обновлено в 02:30
Политика
Израиль не поддержал заявление СВМДА по Иерусалиму
Израиль не поддержал три пункта декларации, принятой по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 09:42
Музыка
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Обновлено в 07:29
Культура
Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой
Ургант пошутил, что эти перечисленные наименования являются одновременно и предвыборной программой, и потребительской корзиной.
Обновлено в 09:42
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил пассажирам их права при задержке рейсов
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации гражданам о том, что можно требовать от авиаперевозчика при задержке рейса.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03