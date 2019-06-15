Сын Алибасова о проблемах отца: «Теряется во времени»REGNUM 10:12

Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший пришел в студию НТВ, чтобы рассказать о здоровье отца. Бари Алибасов все еще в реанимации, но прогноз врачей скорее положительный, заявил сын продюсера.

с чего всё началось

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который находится в токсикологическом отделении института имени Склифосовского в Москве, после искусственной комы пока еще не совсем пришел в себя. Об этом сообщил Бари Алибасов-младший в эфире НТВ.

Сын Алибасова о проблемах отца: «Теряется во времени»

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