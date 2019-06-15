Общество

Сын Алибасова о проблемах отца: «Теряется во времени»REGNUM 10:12

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который находится в токсикологическом отделении института имени Склифосовского в Москве, после искусственной комы пока еще не совсем пришел в себя. Об этом сообщил Бари Алибасов-младший в эфире НТВ.
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с чего всё началось

Алибасов не помнит, какой сейчас год

Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший пришел в студию НТВ, чтобы рассказать о здоровье отца. Бари Алибасов все еще в реанимации, но прогноз врачей скорее положительный, заявил сын продюсера.
НТВ07:44

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Сын Алибасова объяснил, почему его отца позвали на реабилитацию в Казахстан

Вести.Ru22:11

Алибасов не помнит, какой сейчас год

НТВ07:44

Сын Алибасова об итогах обследования отца и отъезде в Казахстан

Газета.Ru11:33

Сын Алибасова объяснил предложение отправить отца на лечение в Казахстан

РИА Новости20:52

Сын Алибасова объяснил приглашение отца на лечение в Казахстан

Телеканал 360°06:17

Бари Алибасов будет проходить реабилитацию в Казахстане

ТАСС05:02

Сын Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

RT на русском04:51
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:22, Вашингтон
Происшествия

Начальника территориального ФОМС в Карачаево-Черкесии ранили ножом

Неизвестный ударил ножом начальника территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Карачаево-Черкесии Айдемира Джанкезова, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
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Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

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По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
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Наука

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Употребление гамбургеров и другого фастфуда способствует преждевременному старению мозга.
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Общество

Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G

Первыми российскими городами, где появятся коммерческие сети мобильной связи 5G, станут Москва, Санкт-Петербург и Казань.
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Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

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Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
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Технологии

Как защитить ягоды садовой земляники?

Ягоды земляники обычно лежат на земле.
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Экономика

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
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Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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