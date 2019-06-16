Общество
Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в КазахстанИзвестия 00:08
Сын Бари Алибасова объяснил, почему семье поступило предложение лечить продюсера в Казахстане. Накануне Алибасов-младший сообщил, что по «высокопоставленным каналам» его отцу поступило приглашение пройти полуторамесячную реабилитацию на курорте в Казахстане.
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с чего всё началось
Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.РИА Новостивчера в 04:36
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Общество
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Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Чтобы хорошо выглядеть после пробуждения и в течение дня, следует спать ночью примерно 9 часов 10 минут.
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Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
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Общество
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По подсчетам экспертов примерно каждый пятый предприниматель проживает в столице или в Санкт-Петербурге.
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Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
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Обновлено вчера в 12:34
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Обновлено вчера в 08:34
Единоборства
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Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
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Сообщается о том, что незадолго до атаки на два танкера, иранские системы ПВО зафиксировали американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, находившийся рядом с границами воздушного пространства Ирана, в результате чего по нему была выпущена зенитная ракета.
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Сборная Украины выиграла молодежный чемпионат мира (U-20), победив в финале Южную Корею (3:1). Голкипер украинской команды Андрей Лунин получил «Золотую перчатку» как лучший вратарь турнира.
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Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
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