Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в КазахстанИзвестия 00:08

Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.

с чего всё началось

Сын Бари Алибасова объяснил, почему семье поступило предложение лечить продюсера в Казахстане. Накануне Алибасов-младший сообщил, что по «высокопоставленным каналам» его отцу поступило приглашение пройти полуторамесячную реабилитацию на курорте в Казахстане.

Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан

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