Общество

Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в КазахстанИзвестия 00:08

Сын Бари Алибасова объяснил, почему семье поступило предложение лечить продюсера в Казахстане. Накануне Алибасов-младший сообщил, что по «высокопоставленным каналам» его отцу поступило приглашение пройти полуторамесячную реабилитацию на курорте в Казахстане.
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.
РИА Новостивчера в 04:36

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Названа причина приглашения Алибасова на лечение в Казахстан

News.ru01:04

Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан

Известия00:08

Бари Алибасова отправят на реабилитацию в Казахстан

РБКвчера в 05:24

Сын Алибасова объяснил предложение отправить отца на лечение в Казахстан

РИА Новостивчера в 20:52

Сын Алибасова объяснил приглашение отца на лечение в Казахстан

Телеканал 360°вчера в 06:17

Бари Алибасов будет проходить реабилитацию в Казахстане

ТАССвчера в 05:02

Сын Бари Алибасова может отправить отца на реабилитацию в Казахстан

BFM.ruвчера в 05:02
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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