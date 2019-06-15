Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаРИА Новости 04:36
Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
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с чего всё началось
Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.РИА Новости04:36
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Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Культура
Актриса озвучивания проговорилась о дате релиза The Last Of Us Part 2
За пару недель до E3 Sony объявила дату релиза Death Stranding, но вот о дате выхода The Last of Us: Part 2 мы, вопреки слухам, так и не узнали.
Обновлено вчера в 12:14
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Выпавшие из окна еноты повредили иномарку в центре Петербурга
В субботу, 15 июня, в центре Петербурга выпали из окна три енота.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Культура
Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе
В пресс-службе отмечают, что звезда на картине написана рукой Цоя, а альбом "Звезда по имени Солнце", ставший классикой русского рока, вышел только через четыре года.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)
В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине
Один человек погиб в во время аварии в шахте «Центральная», которая расположена в Донецкой области на Украине.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Утка спровоцировала ДТП на Пулковском шоссе
Утки в результате аварии не пострадали, а свидетели происшествия помогли им пробраться в парк Пулковской обсерватории.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Обновлено в 08:30
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Серийное производство двигателей Mazda SkyActiv-G было запущено на предприятии во Владивостоке.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
В Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было законным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:34
Политика
Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны после отставки правительства Павла Филипа пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина
Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина.
Обновлено в 06:47
Здоровье
В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге
В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Футбол
Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»
Обновлено в 06:42
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
В субботу, 15 июня, техника начала покидать стройплощадку.
Обновлено в 08:02
Спорт
Афанасьева выиграла ЧР по ходьбе на 50 км с мировым рекордом
Обновлено в 07:25
Происшествия
Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
В Башкирии более 100 полицейских написали заявление об увольнении
В Стерлитамаке хотят уволиться более 100 сотрудников полициии.
Обновлено в 01:18
Экономика
ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты
"Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - сказала она, выступая в рамках студенческой конференции в "Сколково".
Обновлено в 05:33
Кино
Брэдли Купер заменит Ди Каприо в новом фильме Гильермо дель Торо
Актёр Брэдли Купер исполнит роль фокусника в следующем фильме Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров».
Обновлено в 07:44
Происшествия
СБУ заявила о выявленной контрабанде топлива в Луганскую область из РФ
Сотрудники службы обнаружили незаконный подземный трубопровод во дворе одного из частных домов Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили незаконный подземный трубопровод в Луганской области, по которому поступало дизельное топливо.
Обновлено в 08:06