Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаРИА Новости 04:36

Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.
РИА Новости04:36

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Бари Алибасова могут увезти на реабилитацию в Казахстан

Говорит Москва05:25

Бари Алибасова отправят на реабилитацию в Казахстан

РБК05:24

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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Бари Алибасов будет проходить реабилитацию в Казахстане

ТАСС05:02

Сын Бари Алибасова может отправить отца на реабилитацию в Казахстан

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Сын Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

RT на русском04:51

Сын Алибасова объяснил приглашение отца на лечение в Казахстан

Телеканал 360°06:17
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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