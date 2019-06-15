Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаГазета.Ru 04:45
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат. Об этом сообщает кРИА "Новости". По его словам, сейчас продюсер чувствует себя намного лучше.
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с чего всё началось
Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.РИА Новости04:36
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:17, Вашингтон
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МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
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Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
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Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
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Шанхайский институт физиологии и экологии растений Академии наук Китая провел испытания Xiaomi Yeelight Mosquito Killer, которые показали, что эффективность уничтожения комаров устройства — 88,1%. Стоит такой убийца комаров всего $22.
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В ДТП под Воронежем погибли семь человек
Как сообщает областное управление ГИБДД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus на 59-м километре дороги "Воронеж - Луганск".
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Успенская похвасталась стройной фигурой в обтягивающих джинсах
Ракурс сделанного снимка очень выгодно подчеркивает и стройные ноги, и подтянутый живот.
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Экономика
Проблемы обманутых дольщиков в Москве будут решены к 2023 году - заммэра
Глава стройкомплекса напомнил, что за последние годы в Москве были решены проблемы около 11 тыс. обманутых дольщиков.
Обновлено в 04:12
Единоборства
Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Bellator
Емельяненко поставил подпись под новым контрактом с Bellator на несколько боёв, сообщает MMA Junkie.
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Общество
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Обновлено в 17:57
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
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Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено в 09:45
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В центре Киева произошел мощный взрыв
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Эпидемию лихорадки Денге объявили в Таиланде
В Таиланде объявили эпидемию лихорадки Денге.
Обновлено в 06:32
Политика
NZZ (Швейцария): неспособность к свободе. Климат в Германии становится все более репрессивным (Neue Zürcher Zeitung)
В Германии любят ссылаться на уроки истории, когда хотят подавить какие-либо процессы «в зародыше».
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Xiaomi отказалась от программы бета-тестирования MIUI
Компания Xiaomi заявила о скором закрытии уникальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI на всех устройствах.
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Как можно получить налоговый вычет за выполненный ремонт и отделку в квартире
Многие слышали о своем праве на имущественный вычет при покупке квартиры или дома. Но далеко не все знают о вычетах по расходам на ремонт.
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Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
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На авиашоу в Польше разбился Як-52
В польском городе Плоцк в субботу во время авиашоу потерпел крушение Як-52. Во время выполнения «штопора» пилот не справился с управлением.
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