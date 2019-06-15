Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаГазета.Ru вчера в 04:45

Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.

с чего всё началось

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат. Об этом сообщает кРИА "Новости". По его словам, сейчас продюсер чувствует себя намного лучше.

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