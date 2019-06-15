Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаГазета.Ru вчера в 04:45
Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что результаты полного обследования отца показали положительный результат. Об этом сообщает кРИА "Новости". По его словам, сейчас продюсер чувствует себя намного лучше.
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с чего всё началось
Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.РИА Новостивчера в 04:36
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
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