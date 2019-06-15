Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаРИА Новости 04:36
Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.
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с чего всё началось
Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший пришел в студию НТВ, чтобы рассказать о здоровье отца. Бари Алибасов все еще в реанимации, но прогноз врачей скорее положительный, заявил сын продюсера.НТВ07:44
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:15, Вашингтон
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Религия
16 июня православные отмечают День Святой Троицы
16 июня 2019 года православные отмечают один из самых главных христианских праздников - День Святой Троицы.
Обновлено в 08:32
Происшествия
SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв
На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Джованна Антонелли опубликовала фотографию с мужем
Джованна Антонелли, наиболее известная в России своим участием в сериале "Клон", недавно опубликовала совместную фотографию со своими гражданским мужем Леонарду Ногейра.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения
"Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД по КЧР.
Обновлено в 11:11
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено в 11:24
Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Происшествия
Два взрыва прогремели в столице Сомали
Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Политика
МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России
Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российские электросети
В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 12:23
Политика
Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана на саммит СВМДА
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе, где он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено вчера в 12:33
Технологии
Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов
Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
Обновлено в 03:41
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Космос
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Жанны Фриске
Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» заявила, что действия телеведущего Дмитрия Шепелева, который не дает видеться родным с сыном Жанны Фриске Платоном, лишены какой-либо логики.
Обновлено в 10:14
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Общество
В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Музыка
Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:37
Политика
Пушков резко ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе
Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.
Обновлено в 11:18
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина
Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина.
Обновлено в 06:47
Происшествия
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Политика
В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36