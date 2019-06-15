Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаРИА Новости 04:36

Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший пришел в студию НТВ, чтобы рассказать о здоровье отца. Бари Алибасов все еще в реанимации, но прогноз врачей скорее положительный, заявил сын продюсера.

с чего всё началось

Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.

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