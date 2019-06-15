Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаРИА Новости 04:36

Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.
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с чего всё началось

Алибасов не помнит, какой сейчас год

Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший пришел в студию НТВ, чтобы рассказать о здоровье отца. Бари Алибасов все еще в реанимации, но прогноз врачей скорее положительный, заявил сын продюсера.
НТВ07:44

Подробнее о событии

Бари Алибасов потерялся во времени

Lenta.ru10:34

Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца

РИА Новости09:09

Сын Алибасова рассказал об итогах обследования отца

Телепрограмма05:52

Сын Алибасова об итогах обследования отца и отъезде в Казахстан

Газета.Ru11:33

Алибасов не помнит, какой сейчас год

НТВ07:44

Бари Алибасова могут отправить на реабилитацию в Казахстан

Комсомольская правда04:55

Сын Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

RT на русском04:51
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Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»

Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Религия

16 июня православные отмечают День Святой Троицы

16 июня 2019 года православные отмечают один из самых главных христианских праздников - День Святой Троицы.
Обновлено в 08:32
Происшествия

SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв

На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Джованна Антонелли опубликовала фотографию с мужем

Джованна Антонелли, наиболее известная в России своим участием в сериале "Клон", недавно опубликовала совместную фотографию со своими гражданским мужем Леонарду Ногейра.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения

"Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД по КЧР.
Обновлено в 11:11
Общество

Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»

Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено в 11:24
Кино

Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:45
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Происшествия

Два взрыва прогремели в столице Сомали

Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Политика

МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России

Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российские электросети

В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 12:23
Политика

Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана на саммит СВМДА

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана — город Душанбе, где он примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено вчера в 12:33
Технологии

Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов

Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
Обновлено в 03:41
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Космос

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Жанны Фриске

Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1» заявила, что действия телеведущего Дмитрия Шепелева, который не дает видеться родным с сыном Жанны Фриске Платоном, лишены какой-либо логики.
Обновлено в 10:14
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию попали более 170 человек

Обновлено в 03:43
Общество

В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:37
Политика

Пушков резко ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе

Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.
Обновлено в 11:18
Происшествия

На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина

Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина.
Обновлено в 06:47
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал ЧП с дебоширом на рейсе Барселона — Москва

Обновлено в 12:39
Происшествия

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Политика

Трамп поведал об НЛО и обвале рынка

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Политика

В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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