Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаРИА Новости 04:36

Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший пришел в студию НТВ, чтобы рассказать о здоровье отца. Бари Алибасов все еще в реанимации, но прогноз врачей скорее положительный, заявил сын продюсера.

с чего всё началось

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