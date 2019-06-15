Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаРИА Новости 04:36
Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.
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с чего всё началось
Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший пришел в студию НТВ, чтобы рассказать о здоровье отца. Бари Алибасов все еще в реанимации, но прогноз врачей скорее положительный, заявил сын продюсера.НТВ07:44
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:44, Вашингтон
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
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Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
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Роспотребнадзор напомнил россиянам их права при задержке авиарейсов
Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов.
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Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
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Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Политика
США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США за последний год увеличили количество попыток взломать программное обеспечение российских энергосистем.
Обновлено в 16:13
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
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Цекало напомнили о шутке про Крым
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Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
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Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
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Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»
Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Наука
В Шотландии ученые нашли рукотворные острова древнее Стоунхенджа
Исследователи обнаружили в Шотландии искусственные острова древнее Стоунхенджа, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 09:07
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
Неизвестный напал с ножом на полицейского в японской Осаке, передает агентство Киодо.
Обновлено в 20:24
Экономика
Проблемы обманутых дольщиков в Москве будут решены к 2023 году - заммэра
Глава стройкомплекса напомнил, что за последние годы в Москве были решены проблемы около 11 тыс. обманутых дольщиков.
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Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено в 09:45
Технологии
Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
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Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
Происшествия
В аварии под Воронежем погибли восемь человек
В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
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Происшествия
В США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома
Как сообщили в ведомстве, неизвестный мужчина пытался пересечь защитное ограждение Белого дома с северо-западной стороны здания Минфина рядом с Пенсильвания-авеню.
Обновлено в 03:10