Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаРИА Новости 04:36

Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.
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Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший пришел в студию НТВ, чтобы рассказать о здоровье отца. Бари Алибасов все еще в реанимации, но прогноз врачей скорее положительный, заявил сын продюсера.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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