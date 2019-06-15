Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаРИА Новости 04:36
Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.
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с чего всё началось
Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший пришел в студию НТВ, чтобы рассказать о здоровье отца. Бари Алибасов все еще в реанимации, но прогноз врачей скорее положительный, заявил сын продюсера.НТВ07:44
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Младший сын бывшего игрока сборной России по хоккею рассказал о том, что его брат готовил ритуальное убийство семьи.
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Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку
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Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве
Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Спорт
Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США
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Культура
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Поводом для преследования Тер-Оганьяна послужила акция "Юный безбожник", которую художник провёл в декабре 1998 года в Москве на выставке "Арт Манеж-98".
Обновлено в 11:10
Наука
В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита
Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
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Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
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Политика
Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В ДТП в Анталье пострадали туристы из России
15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Религия
Православные празднуют Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 00:19
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею сноса памятника воинам-освободителям
Мэр Риги Дайнис Турлайс раскритиковал преложение о сносе установленного в городе памятника воинам-освободителям.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Джованна Антонелли опубликовала фотографию с мужем
Джованна Антонелли, наиболее известная в России своим участием в сериале "Клон", недавно опубликовала совместную фотографию со своими гражданским мужем Леонарду Ногейра.
Обновлено в 06:14
Политика
В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
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Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге
Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
Пассажирский лайнер «Боинг 737-800» авиакомпании S7, летевший в Краснодар из Москвы, не смог сесть с первого раза.
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E3 2019: новый трейлер футуристической стратегии Age of Wonders: Planetfall и сравнение изданий
Компания Paradox Interactive и студия Triumph представили новый трейлер стратегии Age of Wonders: Planetfall.
Обновлено в 10:00
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Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
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Политика
Россия и Белоруссия почти согласовали подходы к интеграции
Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы углубленной интеграции двух стран, заявил министр экономического развития Максим Орешкин по итогам встречи в Москве с белорусским министром экономики Дмитрием Крутым.
Обновлено в 10:39
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено в 06:08
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
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Рибери планирует играть еще два сезона
Думаю, еще многое могу дать своей новой команде. Хотел бы играть за большой клуб еще два сезона.
Обновлено в 10:55
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Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
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