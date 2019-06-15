Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отцаРИА Новости 04:36

Полное обследование Бари Алибасова показало положительные результаты, рассказал РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует он себя лучше.
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Алибасов не помнит, какой сейчас год

Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший пришел в студию НТВ, чтобы рассказать о здоровье отца. Бари Алибасов все еще в реанимации, но прогноз врачей скорее положительный, заявил сын продюсера.
НТВ07:44

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Бари Алибасов потерялся во времени

Lenta.ru10:34

Сын Алибасова об итогах обследования отца и отъезде в Казахстан

Газета.Ru11:33

Сын Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

RT на русском04:51

Алибасов не помнит, какой сейчас год

НТВ07:44

Бари Алибасова могут увезти на реабилитацию в Казахстан

Говорит Москва05:25

Бари Алибасов будет проходить реабилитацию в Казахстане

ТАСС05:02

Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца

РИА Новости09:09
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Внук Ротару вырос сердцеедом

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Умер режиссер Франко Дзеффирелли

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Сын хоккеиста Соколова подозревается в убийстве матери

Младший сын бывшего игрока сборной России по хоккею рассказал о том, что его брат готовил ритуальное убийство семьи.
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Происшествия

Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку

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Происшествия

Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве

Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

Под Пензой местные жители перекрыли трассу после массовой драки

Федеральную трассу М-5 перекрыли жители села Чемодановка 14 июня в Пензенской области после массовой драки с участием представителей местной цыганской общины, сообщает региональное издание «Пенза-Взгляд».
Обновлено вчера в 14:45
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Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США

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Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

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В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".
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Культура

В Москву после 20 лет эмиграции вернулся художник Авдей Тер-Оганьян

Поводом для преследования Тер-Оганьяна послужила акция "Юный безбожник", которую художник провёл в декабре 1998 года в Москве на выставке "Арт Манеж-98".
Обновлено в 11:10
Наука

В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита

Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено вчера в 07:23
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Политика

Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.
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Спорт

Россиянка Авдеева завоевала золото ЧМ в стрельбе из блочного лука

Обновлено в 09:58
Происшествия

В ДТП в Анталье пострадали туристы из России

15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Религия

Православные празднуют Троицкую родительскую субботу

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Мэр Риги раскритиковал идею сноса памятника воинам-освободителям

Мэр Риги Дайнис Турлайс раскритиковал преложение о сносе установленного в городе памятника воинам-освободителям.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Джованна Антонелли опубликовала фотографию с мужем

Джованна Антонелли, наиболее известная в России своим участием в сериале "Клон", недавно опубликовала совместную фотографию со своими гражданским мужем Леонарду Ногейра.
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Политика

В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

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Обновлено в 08:27
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

Пассажирский лайнер «Боинг 737-800» авиакомпании S7, летевший в Краснодар из Москвы, не смог сесть с первого раза.
Обновлено в 04:26
Игры

E3 2019: новый трейлер футуристической стратегии Age of Wonders: Planetfall и сравнение изданий

Компания Paradox Interactive и студия Triumph представили новый трейлер стратегии Age of Wonders: Planetfall.
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Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
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Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии

Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ.
Обновлено в 05:45
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Россия и Белоруссия почти согласовали подходы к интеграции

Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы углубленной интеграции двух стран, заявил министр экономического развития Максим Орешкин по итогам встречи в Москве с белорусским министром экономики Дмитрием Крутым.
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Renault Arkana: важная информация о новинке

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Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
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Рибери планирует играть еще два сезона

Думаю, еще многое могу дать своей новой команде. Хотел бы играть за большой клуб еще два сезона.
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Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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