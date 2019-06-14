Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из РоссииРИА Новости вчера в 22:03

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ Склифосовского, может отправиться на реабилитацию в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует. Об этом ТВЦ.RU рассказал Бари Алибасов-младший.

с чего всё началось

Продюсера Бари Алибасова могут увезти на лечение в Европу, когда угроза его жизни минует, заявил его сын в интервью ТВЦ.

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

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