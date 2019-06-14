Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из РоссииРИА Новости вчера в 22:03
Продюсера Бари Алибасова могут увезти на лечение в Европу, когда угроза его жизни минует, заявил его сын в интервью ТВЦ.
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с чего всё началось
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ Склифосовского, может отправиться на реабилитацию в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует. Об этом ТВЦ.RU рассказал Бари Алибасов-младший.ТВ Центрвчера в 11:05
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Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
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В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»
Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Гаджеты
Смартфоны оснастят отечественной ОС Astra Linux
В сентябре в России запустят в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Mobile Inform Group и группу компаний Astra Linux.
Обновлено вчера в 12:54
Хоккей
Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
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Происшествия
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Политика
Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США
Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Зрителей возмутил эфир Малышевой о «кретинах»
Зрителей возмутили ее слова о людях с ментальными нарушениями. Малышева в эфире предложила обсудить, «откуда берутся кретины».
Обновлено вчера в 17:08
Общество
В Приморье нашли останки пилота пропавшего в 1950 году самолета
Экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск» завершила работу на месте катастрофы самолета-разведчика авиации Тихоокеанского флота, разбившегося в 1950 году.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено вчера в 15:37
Культура
Эдуарду Кочергину в Воронеже вручили Платоновскую премию
Эдуард Кочергин получил из рук главы региона диплом, денежную премию в размере 1 млн руб. и памятный знак лауреата Платоновской премии.
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Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
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Армия и оружие
Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией
Руководитель армейских спецподразделений Британии подготовил секретную концепцию, которую должен будет рассмотреть британский кабмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Обновлено вчера в 20:25
Музыка
Названы самые богатые рэперы в мире
Forbes составил рейтинг самых богатых рэперов в мире.
Обновлено вчера в 23:50
Авто
Компания Lamborghini напечатает новый спорткар на 3D-принтере
Компания Lamborghini напечатает свой новый суперкар, используя 3D-принтер.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Путин постановил учредить юбилейную медаль по случаю 75-летия Победы
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Глава города Мыски в Кемеровской области подал в отставку
Обновлено в 01:50
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
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Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Группа жителей ЛНР поехала в Новошахтинск за паспортами России
Первая группа жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) поехала в российский Новошахтинск для получения паспортов России.
Обновлено в 01:25
Футбол
Марадона покинул мексиканский «Дорадос»
Обновлено в 01:06
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Финансы
Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов
Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено вчера в 06:24
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» разводится с мужем
Звезда сериала "Кухня" разводится с мужем Ольга Кузьмина призналась поклонникам, что в ее семье не все так гладко.
Обновлено в 01:24