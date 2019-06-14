Общество

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из РоссииРИА Новости вчера в 22:03

Продюсера Бари Алибасова могут увезти на лечение в Европу, когда угроза его жизни минует, заявил его сын в интервью ТВЦ.
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Алибасова собираются вывезти из России

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ Склифосовского, может отправиться на реабилитацию в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует. Об этом ТВЦ.RU рассказал Бари Алибасов-младший.
ТВ Центрвчера в 11:05

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Сын Алибасова решил вывезти отца из России

URA.Ruвчера в 23:52

Сын Алибасова рассказал о планах вывезти отца из России

RT на русскомвчера в 23:18

Алибасова собираются вывезти из России

ТВ Центрвчера в 11:05

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

Известиявчера в 22:37

Сын Алибасова собирается увезти отца из России

Газета.Ruвчера в 22:16

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

РИА Новостивчера в 22:03

Сын Алибасова заявил о намерении вывезти продюсера из России

РБКвчера в 23:07
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Армия и оружие

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Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
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В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
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Политика

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Общество

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Общество

В Приморье нашли останки пилота пропавшего в 1950 году самолета

Экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск» завершила работу на месте катастрофы самолета-разведчика авиации Тихоокеанского флота, разбившегося в 1950 году.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка

Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
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Компания Lamborghini напечатает свой новый суперкар, используя 3D-принтер.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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