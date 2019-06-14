Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границуREGNUM 00:24
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
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с чего всё началось
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ Склифосовского, может отправиться на реабилитацию в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует. Об этом ТВЦ.RU рассказал Бари Алибасов-младший.ТВ Центрвчера в 11:05
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В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что «европейская» Украина напоминает убогое хозяйство коррумпированных стран «третьего мира».
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Наука
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Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке
Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Екатеринбурге ТЦ «Карнавал» эвакуировали из-за пожара
Полторы тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге из-за пожара, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина осквернил памятник Ельцину
Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, осквернившего памятник первому президенту РФ Борису Ельцину, задержанный сидел за хулиганство еще во времена СССР, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Обновлено вчера в 16:35
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Звезда «Дома-2» Саша Черно набрала 140 килограммов
На глаза навернулись слезы, но свою боль Саша никому не могла показать - стрелка весов предательски остановилась на отметке 140 килограммов, пишет «СтарХит».
Обновлено вчера в 20:10
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Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ Заман рассказал о готовившейся войне в Крыму
Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Заман поделился мыслями о ситуации в стране в 2014 году.
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Меган Маркл и принц Гарри потребовали секретности от няни их ребенка
Няня ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл вынуждена была подписать массивное соглашение о неразглашении информации.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
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Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах «жестью»
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Экс-президент Хорватии выступил против антироссийских санкций
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Дагестане задержали редактора газеты «Черновик»
В сообщении говорится, что утром 14 июня в доме редактора «Черновика» прошел обыск, после чего его самого увезли в следственное управление СКР по Дагестану.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Япония разместит в районе спорных с Китаем островов новейший корабль
Япония намерена разместить новейший патрульный корабль в районе спорных с Китаем островов Сенкаку, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:13