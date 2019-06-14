Сын Алибасова планирует вывезти отца за границуREGNUM 00:24

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который находится в тяжелом состоянии в реанимации НИИ Склифосовского, может отправиться на реабилитацию в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует. Об этом ТВЦ.RU рассказал Бари Алибасов-младший.

с чего всё началось

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.

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