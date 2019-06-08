Происшествия
Сын Алибасова объяснил отравление отца суетливым характеромМойка78 11:22
Бари Алибасов-младший пролил свет на инцидент с отравлением своего отца. Он объяснил, как продюсер перепутал стаканы с соком и бытовой химией, назвав причиной его суетливый характер. По словам сына Алибасова, его отец привык к определенному порядку в доме.
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с чего всё началось
Все подробности отравления Бари Алибасова. Что произошло с продюсером легендарной группы «На-На»? Информация от самых близких: жены Лидии Федосеевой-Шукшиной и единственного сына Алибасова.НТВ08:30
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