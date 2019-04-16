Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублейLenta.ru 05:49
Документ был опубликован на сайте местной администрации. Согласно предоставленным данным, сам Сизиков в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 2,6 миллиона рублей. Он не женат, однако имеет несовершеннолетнего сына, доход которого за тот же период составил 409,3 тысячи рублей.
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Сын-школьник мэра Серова заработал больше 400 тысяч в 2018 году
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