Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублейLenta.ru 05:49

Документ был опубликован на сайте местной администрации. Согласно предоставленным данным, сам Сизиков в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 2,6 миллиона рублей. Он не женат, однако имеет несовершеннолетнего сына, доход которого за тот же период составил 409,3 тысячи рублей.

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Экономика Руденя внес предложения по агроразвитию Центрального Нечерноземья Программа развития сельского хозяйства Центрального Нечерноземья должна быть нацелена на проведение мероприятий по повышению плодородия почв, увеличению урожайности и снижению себестоимости производимой продукции, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Происшествия У горящего собора Парижской Богоматери обрушился шпиль Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции разгорается со страшной силой.

Общество В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.

Происшествия В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.

Общество Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».

Здоровье В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали Более 16 тысяч детей не смогли попасть к педиатру в течение недели, а около 68 тысяч – не попали в установленный нормативами 24-часовой срок, сообщил министр.

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Футбол Букмекеры оценили шансы «Аякса» обыграть «Ювентус» в ответном матче ЛЧ Перед ответным матчем с "Аяксом" в Лиге чемпионов "Ювентус" потерпел поражение от СПАЛа со счетом 2:1.

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Политика Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

Общество Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).

Происшествия Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.

Политика США могут выделить $10 млрд Венесуэле после свержения Мадуро Мнучин сообщил, что США с союзниками последнее время обсуждали возможные варианты финансовой помощи Венесуэле на случай ухода Мадуро.

Происшествия Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда 16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".

Энергетика Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.

Авто АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.

Экономика Сбербанк закроет банкоматы при отмене комиссии за снятие наличных Сбербанк, в лице Германа Грефа, угрожает ликвидировать сеть своих банкоматов, если инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнулить комиссии за снятие наличных в терминалах найдет отклик в законодательном акте.

Энергетика «Газпром» увеличил добычу газа с начала года на 2% «Газпром» увеличил добычу газа с 1 января по 15 апреля 2019 года на 2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 158,9 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.

Авто Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.

Политика Савченко намерена баллотироваться в Верховную раду Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, будет баллотироваться в парламент со своей политической силой осенью 2019 года, заявила замглавы ее партии Татьяна Проторченко.

Хоккей ФНС зарегистрировала АНО «ХК „Динамо-Москва“» В настоящее время юридическим лицом московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" является ООО "ХК Динамо-Москва", учредителем которого выступает Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо".