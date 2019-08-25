Седьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) кардинальным образом повлиял на положение лидеров. Теперь сразу пять команд имеют по 14 очков и фактически делят первую строчку. Турнирную таблицу возглавил «Краснодар», у которого лучшие дополнительные показатели.

Сыграли квинтетом: в турнирной таблице РПЛ пять лидеров

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