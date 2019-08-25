Футбол
ИзвестияСыграли квинтетом: в турнирной таблице РПЛ пять лидеров
|5′
Гжегож Крыховяк
|38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
|42′
Тонни Триндаде де Вильена
|46′
|55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
|56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
|68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
|71′
|72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
|75′
|83′
Брайан Идову
|84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
3
5
98
|Полузащитник
10
14
89
|Нападающий
93
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
2
3
5
14
27
|Полузащитник
6
7
|Нападающий
17
Седьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) кардинальным образом повлиял на положение лидеров. Теперь сразу пять команд имеют по 14 очков и фактически делят первую строчку. Турнирную таблицу возглавил «Краснодар», у которого лучшие дополнительные показатели.
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