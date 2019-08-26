Седьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) кардинальным образом повлиял на положение лидеров. Теперь сразу пять команд имеют по 14 очков и фактически делят первую строчку. Турнирную таблицу возглавил «Краснодар», у которого лучшие дополнительные показатели.

Сыграли квинтетом: в турнирной таблице РПЛ пять лидеров

Спорт день за днем

Армия и оружие Украинский Ан-124 станет «российским» Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.

Финансы Центробанк понизил курс доллара на понедельник до 65,60 рубля Определяемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,7635 рубля.

Армия и оружие В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.

Происшествия Неизвестные открыли стрельбу по прохожим в шведском городе Мальме В шведском городе Мальме неизвестные открыли стрельбу по прохожим на улице. Троих пострадавших госпитализировали.

Экономика ФНС: Россияне начали платить налоги авансом Возможность оплачивать авансом имущественные налоги появилась в России в начале 2019 года.

Политика В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A91 получит быструю 45-ваттную подзарядку Информация, появившаяся на сайте Samsung, говорит о том, что готовящийся к выпуску смартфон Galaxy A91 будет поддерживать быструю 45-ваттную подзарядку.

Экономика Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Футбол ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов.

Происшествия Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.

Экономика Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения» Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

Политика Лавров назвал условие проведения встречи в «нормандском формате» Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал условие обсуждения саммита "нормандской четверки". Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Около 139 тыс. жителей КЧР прошли медосмотр в 2019 году С начала года осмотры уже прошли 139 тыс. человек, 90 тыс. из которых составляют жители старшего возраста.

Политика Трамп: приглашение РФ на следующий саммит G7 было бы полезным Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит G7, вероятно, пройдет в его имении в Майами.

Общество Роскомнадзор вынес Playboy TV предупреждение из-за мата в эфире Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю сетевого телеканала Playboy TV за нецензурную брань в эфире, сообщили в пресс-службе ведомства.

Шоу-бизнес В Сочи Наталия Орейро поразила поклонников отличной фигурой на видео Ранее «Регион online» сообщал, что Наталия Орейро споет в Сочи на "Новой волне". Уругвайская звезда станет специальным гостем мероприятия.

Происшествия Врачи тюменской больницы отказали в помощи пациентке с отеком легких Согласно информации региональных СМИ, в воскресенье доктора одной из тюменских больниц отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что до окончания их смены оставалось несколько минут.

Происшествия Подозреваемого в убийстве женщины в Петербурге задержали в Химках 24 августа в Химках в Московской области задержали 26-летнего мужчину по подозрению в убийстве 58-летней женщины в Петербурге. тело убитой было найдено 23 августа в квартире дома на бульваре Новаторов, сообщают "Питерские заметки".

Общество Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.

Единоборства Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.