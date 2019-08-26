Футбол

Сыграли квинтетом: в турнирной таблице РПЛ пять лидеровИзвестия вчера в 17:01

Краснодар — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 24 августа
Стадион «Краснодар»
5′
Гжегож Крыховяк
38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
42′
Тонни Триндаде де Вильена
46′
55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
71′
72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
75′
83′
Брайан Идову
84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Седьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) кардинальным образом повлиял на положение лидеров. Теперь сразу пять команд имеют по 14 очков и фактически делят первую строчку. Турнирную таблицу возглавил «Краснодар», у которого лучшие дополнительные показатели.
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